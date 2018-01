Elicopterul SMURD a fost solicitat, luni, în judeul Vaslui pentru preluarea a doi copii care au suferit arsuri grave în urma unui incendiu.

Un copil în vârstă de trei ani are arsuri pe 90 la sută din suprafaţa corporală, iar celălalt, în vârstă de un an şi opt luni, fratele său, are afectate căile respiratorii.

Se pare că cei mici au fost lăsaţi nesupravegheaţi în casă.