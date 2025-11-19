Deși România are termen până vineri, 28 noiembrie, să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale, Guvernul nu a trimis până la acest moment spre avizare proiectul de lege. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

„Vă voi spune inițial faptul că, la ora la care vorbim, în CSM nu a intrat oficial niciun proiect trimis de Guvern pentru avizare. Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, astfel ca până în data de 28, eventual, să fie și asumarea guvernamentală în Parlament.

Vi se pare asta o chestiune serioasă din partea unui Guvern? Noi suntem un organ ales de judecători și procurori, și ar fi corect din partea noastră să-i și consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici de capul nostru”.

Vicepreședintele CSM a declarat că trebuie să existe o consultare cu Adunarea Generală pentru a vedea dacă propunerea va fi acceptată sau contestată.

„Asta cu pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată. Pierderea banilor se leagă de pensiile în plată, de pensiile mai mari decât salariile. Când am fost la Cotroceni, am predat membrilor coaliției, nu că n-ar fi știut, materialul de la Comisia Europeană, care a fost comunicat și Consiliului și care, de fapt, singura problemă care a dus la redeschiderea acestui capitol de către Comisie, este reprezentat de pensiile în plată. Ei doresc să se aplice acest principiu al echitabilității, astfel încât pensiile foarte mari să fie supraimpozitate și readuse sub salariul în plată.”

Claudiu Sandu consideră că politicienii mint când spun că jalonul din PNRR privind pensiile speciale trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie pentru a nu pierde banii.

Întrebat dacă Nicușor Dan a cerut ca reforma pensiilor magistraților să fie rezolvată pentru a nu pierde banii din PNRR, vicepreședintele CSM a replicat: „Domnul președinte și-a îndeplinit datoria de mediator. El nu a pus în niciun fel problemă. Dacă e să mă întrebați la întâlnirea la care am participat eu, acolo discuția a fost între Guvern și reprezentanții magistraților, în prezența liderilor coaliției care, până la urmă, formează Guvernul, iar președintele a fost doar un mediator.

O rezolvare se face în aplicarea unor principii de bun-simț și de responsabilitate. Noi am venit cu o propunere, zic eu, rezonabilă. Este anormal să consideri magistrații ca fiind inamicii societății și motiv pentru care îi pedepsești, ducându-i la o pensie de 55% din brut, maxim 70% din net, în condițiile în care celelalte categorii de funcționari care iau pensii de serviciu ca și noi, au în legea lor 65% din brut. Propunerea noastră, cred eu, că a fost mai mult decât rezonabilă. Nu s-a putut discuta și chiar sunt curios să văd care este forma cu care va veni Guvernul, pentru că mi se pare neserios, deși, de la momentul motivării de către Curtea Constituțională a trecut mai mult de o săptămână. Tu, ca Guvern, nu ai reușit să vii cu o propunere către CSM, dar ai pretenția că CSM-ul să-ți dea avizul în 3 zile.

Asta este chestiune neserioasă, și este destul de greu de crezut că vom mai reuși, cu toate eforturile pe care le vom face, să consultăm colegii, să dăm un aviz într-un termen de 3 zile. Eu cred că săptămâna viitoare poate fi dat un aviz, dar săptămâna viitoare este data de 28, care este văzută cumva de Guvern ca un termen maximal”.

Referitor la un conflict între CSM și Guvern, Claudiu Sandu a afirmat: „Eu nu contest dreptul Guvernului de legiferare, nu pot spune că suntem în conflict. Eu cred că este mai mult o chestiune, o neînțelegere, pentru că un conflict deja ar intra în zona constituțională.

Eu l-am auzit pe domnul prim-ministru spunând la televiziune că a oferit magistraților șansa de a avea o pensie de 3.200 euro. Dar eu vă spun un lucru: media salariilor magistraților în România este de 3.000 euro. Cum calculăm 70% din net astfel încât să ne dea 3.200 euro din 3.000 euro? Pentru că aceasta este media. Magistrații pleacă de la o plată de undeva 7.000-8.000 lei la începutul carierei, iar în vârful carierei, când ajung undeva la nivel de tribunale și curți de apel, ajung undeva la 15-16.000 maxim 20.000 de lei. În condiții de maximă vechime și de toate gradele profesionale.

Domnul prim-ministru ne prezintă pensiile date de actuala coaliție, în mare parte în aceeași componență, în cursul anilor 2017 - 2018 și care au dus pensia magistratului să fie mai mare decât salariul. Este adevărat. E adevărat că este mai mare pensia și trece 25.000 lei. Dar pe proiectul domnului Bolojan, raportând 70% din net la salariile pe care le au magistrații, nu vom mai avea pensie de 3.200 euro, cum spune domnul Bolojan, vor fi pensiile de 2.000 euro.

Răspunsul justiției este că noi suntem deschiși la discuții și așteptăm ca și partenerii noștri, că nu suntem într-un conflict, după cum v-am spus, să fie deschiși la discuții și să nu facă doar act de prezență”.

Citește și:

Nicușor Dan spune că există „un grad de flexibilitate” al Comisiei Europene pe jalonul din PNRR privind pensiile speciale

CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”

Editor : A.M.G.