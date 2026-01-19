VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două TIR-uri. Coada de mașini se întinde pe kilometri întregi

Sensul spre Constanța al Autostrăzii Soarelui este blocat după un accident în care au fost implicate două camioane. S-au format cozi kilometrice, iar sute de mașini așteaptă în viscol.

Accidentul s-a produs luni dimineața, puțin după ora 10:00 pe Autostrada Soarelui București-Constanța, pe sensul spre litoral, la kilometrul 139, aproape de localitatea Fetești.

În accident au fost implicate două tiruri, care au rămas imobilizate pe șosea. Telespectatorii Digi 24 au trimis imagini din zonă și se poate observa o coadă de mașini care se întinde pe mai mulți kilometri.

Traficul rutier este oprit pe sensul spre litoral, iar autoritățile estimează că în curând va fi deviat pe nodul rutier de la kilometrul 105, adică în apropiere de localitatea Drajna.

Editor : M.B.