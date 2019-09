VIDEO. Primele imagini cu momentul în care autobuzul STB a căzut în Dâmbovița. Mărturia șoferului care a provocat accidentul

Au apărut primele imagini cu momentul impactului în urma căruia un autobuz al Societății de Transport București a ajuns în apele Dâmboviței. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată în zona Eroilor, unde a avut loc accidentul. Se vede cum un autoturism intră în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, iar șoferul autobuzului încearcă să evite coliziunea.

„A început să strige prietena. S-a speriat. Atunci mi-am dat seama că am trecut pe roșu. Am sesizat... mă uitam în față și era autobuzul ăla, dar eu nu percepeam și am tras stânga de volan, atât am mai putut să mai fac. Nici nu știu dacă am apucat să frânez”, spune șoferul autoturismului.

„Venea dinspre Plevnei, sens Academia Militară. La intersecție cu Cheii Dâmboviței a vrut să evite respectiva mașînă, care a luat dreapta de volan, și a ajuns în Dâmbovița, că altfel îi omora”, spune un martor.

În autobuz, pe lângă, sofer, era și o femeie. Ca prin minune, ambii au scăpat doar cu o sperietură bună și câteva zgârieturi.

„Am sărit pe geam. Nu mi-a fost frică”, a spus pasagera din autobuz.

Echipele de intervenție au cerut și ajutorul scafandrilor.

„Procedura este simplă. Atunci când un vehicul plonjează într-o apă verificăm atât interiorul vehiculului, cât și perimetrul în ideea de a nu exista victime care au încercat să se autoevacueze sau în momentul impactului au plonjat prin geamurile vehiculului în apă”, spune Adrian Dinu, de la Detașamentul Special de Salvatori.

A fost nevoie de o macara pentru a scoate din apă autobuzul care nu va mai putea să iasă pe șosea fără o reparație temeinică.

„Toate autobuzele STB au asigurare, și acestea noi. Și pagubele sunt de evaluat, dar cea mai importantă e viața oamenilor și mă bucur că nu a fost nici un caz foarte grav”, a spus Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

Șoferul care a trecut pe roșu s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și va fi obligat să plătească și stricăciunile provocate.