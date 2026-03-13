Live TV

Vila de protocol a lui Ceauşescu, din Timișoara, a reintrat în patrimoniul judeţului. În ce vor autoritățile locale să o transforme

Vila Ceaușescu Timișoara
Foto: Facebook Alfred Simonis

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a deschis, vineri, porţile fostei vile de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din apropierea Catedralei Mitropolitane din Timişoara, după ce a dat dispoziţia de expropriere a omului de afaceri Ovidiu Tender şi dizolvarea SC Intercenter, prin care administraţia judeţeană s-a asociat cu acesta, în urmă cu peste 20 de ani.

În această perioadă nu a existat nicio intenţie ca imobilul să fie renovat şi redat comunităţii, ci a fost lăsat în paragină, ajungând o ruină.

„Am emis dispoziţia de expropriere pentru Vila Internaţional, o clădire lăsată în paragină în ultimele două decenii. Nu există niciun semn pe întreg amplasamentul acestui imobil că cineva ar fi avut vreo intenţie să facă vreo investiţie aici. (...). În urmă cu câteva săptămâni, am dat o hotărâre de consiliu judeţean pentru a expropria acest imobil, iar astăzi am putut intra în el, efectiv. Este un imobil cu potenţial uriaş, care a fost lăsat în paragină mai bine de 20 de ani. Este şi un semnal pe care îl dăm oamenilor de afaceri, indiferent de numele omului de afaceri sau de numele companiei cu care avem diferite relaţii contractuale că atunci când relaţiile contractuale nu se respectă, indiferent de numele societăţii sau a omului de afaceri vom acţiona în acest fel, extrem de ferm, în folosul judeţului Timiş, pentru a recupera patrimoniul judeţului”, a declarat Alfred Simonis.

Ela subliniat că îşi doreşte ca în imobil să fie realizat un hub cultural şi artistic. În prezent, se lucrează la proiectul tehnic, iar anul viitor se vor scoate la licitaţie lucrările de restaurare.

Vila a fost declarată monument istoric şi va fi necesară o colaborare foarte bună cu Direcţia de Cultură şi cu Ministerul Culturii.

Preţul exproprierii vilei a fost de 500.000 de euro. Tender deţinea 55% din acţiuni, iar CJ Timiş doar 45%, ceea ce nu a permis niciodată administraţiei judeţene să o valorifice sau să facă investiţii.

Cartea de vizită a locaţiei nu este de neglijat, după Revoluţie, la vilă trecând, pe rând, personalităţi marcante din ţară şi străinătate, printre care şi cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleşcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Adrian Severin, fostul comisar european pentru integrare, Gunter Verheugen, şeful Statului German, Johannes Rau, foşti ambasadori ai SUA, Austriei, Italiei, Franţei, Chinei, Nigeriei.

În momentul în care Grupul Imobiliar Tender (GIT) a devenit majoritar în acţiuni la fosta vilă a lui Ceauşescu, Dan Manolache, directorul GIT, declara, pentru Agerpres, că vor demara lucrări ample de transformare a localului în primul hotel de cinci stele din oraş, o investiţie de câteva milioane de euro.

Privatizarea Hotelului Internaţional a avut loc fără licitaţie, prin încredinţare directă, în perioada în care administraţia timişeană era condusă de Dan Ioan Şipoş, iar prin contract Tender se obliga să investească 60 de miliarde de lei vechi în trei ani. Între timp, companiile Tender au realizat doar reparaţii minore, iar acum toată tencuiala de pe faţade este distrusă.

 

