"Vrem spitale şi nu catedrale". Răspuns controversat al stareţului Mănăstirii Putna: "Dar ce este boala? Urmarea păcatului"

Părintele Melchisedec Velnic face o serie de afirmaţii controversate într-un interviu acordat revistei "Familia ortodoxă" şi preluat de agenţia de presă a Patriarhiei, basilica.ro. Acuzând "maimuțăreala asta europeană", când vine vorba de statutul familiei, stareţul mai deplânge şi faptul că "societatea românească a decăzut enorm, influențată mai mult sau mai puțin din afară, și a ajuns într-o stare de robie morală".

Foto: Agerpres

"Catedrala este pacea, bucuria și așezarea întregului neam în acest An Centenar. Eu, iertat să-mi fie că spun această vorbă, când am auzit că unii vor spitale și nu catedrale, am zis: Înseamnă că suntem bolnavi, pentru că recunoaștem în mod public că suntem un popor bolnav mintal și sufletește, un popor bolnav biologic, de aceea avem nevoie de spitale. Este nevoie și de spitale, desigur, de o modernizare a spitalelor. Dar ce este boala? Urmarea păcatului. Marea majoritate a bolilor sunt consecințe ale păcatului. De aceea avem nevoie de o moralitate sănătoasă, care să izvorască dintr-o credință adânc sănătoasă. Și în mod deosebit clerul și dascălii de Religie trebuie să se implice mai mult într-o cateheză sănătoasă, pentru că o cateheză bună, atât cu cei mari, cât și cu cei mici, va duce la un popor sănătos moral și intelectual", a declarat părintele Melchisedec Velnic, într-un interviu publicat pe agenţia de presă a Patriarhiei, basilica.ro.

Acesta a mai declarat că în România nu mai există libertate economică şi nici politică, făcând trimitere la dispariţia produselor româneşti de pe piaţă, respectiv "amestecul diferitelor ambasade". În continuare, citatul complet: "Putem vorbi însă de o libertate economică? Nici pe departe. Vedem că dispar de pe piață produsele românești. Ce se află în spate? O robie economică. Te distruge pe tine, care ești mic, pentru a trăi cel mare, cel din afară. Din punct de vedere politic, se întâmplă același lucru. Să ne amintim numai de amestecul diferitelor ambasade în problemele politice ale țării. Și atunci, ne întrebăm: mai e liber acest popor? Eu nu prea mai văd libertate…"

