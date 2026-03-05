Live TV

Peste 300 de săli de jocuri de noroc într-un singur oraș. Primăria Buzău vrea să le elimine: „Banii buzoienilor se scurg în aparate”

pacanele
Foto: Shutterstock
În municipiul Buzău funcționează peste 300 de săli de jocuri de noroc, cu aproximativ 742 de aparate tip slot machine, care ar genera anual venituri de circa 72 de milioane de euro, potrivit datelor invocate de administrația locală. Suma depășește bugetul local consolidat al orașului, iar autoritățile au anunțat că pregătesc un proiect de hotărâre pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc de pe teritoriul municipiului.

Primăria Buzău a solicitat Oficiului Registrului Comerțului o situație privind punctele de lucru din oraș în care funcționează jocuri de noroc. Conform datelor oficiale primite, în municipiu există 306 săli de jocuri de noroc.

Cele mai multe dintre acestea sunt amplasate pe Bulevardul Unirii și în zona centrală a orașului.

„Potrivit datelor oficiale primite de la Registrul Comerțului, în municipiul Buzău funcționează 306 săli de jocuri de noroc. 306 puncte în care zilnic se scurg banii buzoienilor”, a transmis viceprimarul municipiului Buzău, Sorin Ionuț Apostu, potrivit Agerpres. 

Aproximativ 742 de aparate în oraș

Potrivit informațiilor citate de administrația locală, în municipiul Buzău sunt înregistrate 742 de aparate tip slot machine.

Viceprimarul susține că, potrivit datelor disponibile, un singur aparat ar genera venituri de aproape 100.000 de euro pe an.

„Facem un calcul simplu: 100.000 de euro înmulțit cu 742 de aparate înseamnă aproximativ 72 de milioane de euro anual, bani care pleacă din buzunarele buzoienilor, bani care ar trebui să rămână în familie, în educație, în economia locală”, a declarat Sorin Ionuț Apostu.

Potrivit acestuia, suma ar reprezenta peste 110% din bugetul local consolidat al municipiului: „Imaginați-vă: echivalentul a unui buget și peste o zecime din bugetul orașului se scurge, an de an, în aparate care nu produc nimic durabil. 742 de aparate înseamnă 742 de mecanisme care funcționează zilnic pentru a extrage bani din comunitate”.

Citește și: VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc

Proiect pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc

Conducerea primăriei a anunțat că va pregăti un proiect de hotărâre prin care consilierii locali vor fi consultați cu privire la interzicerea activității sălilor de jocuri de noroc în municipiu.

„Această industrie, care a generat o cifră de afaceri de peste un miliard de euro anul trecut, nu produce valoare reală pentru comunitate. Nu construiește, nu educă, nu dezvoltă. În schimb, generează dependență, distruge familii, creează drame tăcute și adâncește vulnerabilități sociale”, a precizat Apostu.

Potrivit acestuia, inițiativa nu ar fi doar o măsură administrativă, ci și una care ține de direcția de dezvoltare a orașului.

„Am discutat cu domnul primar, iar în zilele următoare vom propune un proiect de hotărâre a Consiliului Local pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc din municipiul Buzău. Nu este doar o decizie administrativă, este o poziție morală, este o alegere pentru viitorul comunității noastre”, a mai transmis viceprimarul.

În Consiliul Local Buzău există deja inițiative pentru interzicerea jocurilor de noroc în oraș. Uniunea Salvați România (USR) și un consilier independent au depus proiecte în acest sens. De asemenea, Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că susține eliminarea jocurilor de noroc din interiorul orașelor și comunelor, solicitând primarilor și consilierilor locali să voteze hotărâri în acest sens.

Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
