Live TV

Video Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri și reprezentanți Distrigaz

Data publicării:
La fața locului s-au deplasat pompieri și angajați Distrigaz FOTO Captură video
La fața locului s-au deplasat pompieri și angajați Distrigaz FOTO Captură video

O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este blocată după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri dar și experți de la Distrigaz. 

Conform jurnalistului Digi24 aflat la fața locului, Teodora Chiuș, mobilizarea de forțe a venit după ce o școală din sectorul 5 a sesizat autoritățile privind un miros de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri și experți de la Distrigaz care au închis strada. 

Aceasta nu este prima sesizare, iar în urmă cu o zi oamenii au sunat autoritățile, dar urgența nu s-a confirmat. Mirosul ar fi venit de la o gură de canalizare.

În aceste momente pompierii vor sa fie siguri că nu exista scăpări de gaz. Din primele verificări nu s-a confirmat o scăpare de gaz.

La fața locului rămân pompierii cu angajații de la Distrigaz pentru a se asigure că nu există vreun pericol.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
1
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
militari români
4
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General Bălăceanu: Mobilizarea...
sed guv oana gheorghiu
5
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digi Sport
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Instalație de gaze.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia din Rahova. Distrigaz și firmele acreditate nu fac față
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Bilanţul morţilor în incendiul la blocurile din Hong Kong a ajuns la 128
Urmări ale exploziei produse la un bloc de locuințe din Buftea, județul Ilfov, 25 noiembrie 2025.
Explozia dintr-un bloc din Buftea: criminaliștii și pompierii strâng dovezi. Zona rămâne închisă până la finalizarea anchetei
Instalație de gaze.
Incident la instalația unui bloc din Sectorul 5: aproape 130 de consumatori au rămas fără gaze naturale. Condiţii pentru realimentare
Instalație de gaze.
Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la un liceu din Sectorul 4 al Capitalei. Precizările companiei
Recomandările redacţiei
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii...
Mihail Kasianov și Vladimir Putin
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre...
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt...
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai...
Ultimele știri
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina
Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare”
Cum a ajuns Islanda un paradis pe Instagram în urma unui invazii de flori mov și criza biodiversității care a cuprins insula
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Berbec. Curajul tău devine forță și viața prinde contur. Cum stai cu banii...
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a fost la un pas să semneze cu Steaua: „Tatăl meu, stelist înrăit!” Cum a ajuns, de fapt, la Dinamo
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să...
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Cum eviți pagubele costisitoare la mașină provocate de rozătoare. Problema este mai gravă decât pare la prima...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira și Pique, răsturnare spectaculoasă de situație!
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Sydney Sweeney, îndrăzneală modernă combinată cu eleganța vechiului Hollywood. Rochia generos decoltată i-a...
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu...
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă