O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este blocată după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri dar și experți de la Distrigaz.

Conform jurnalistului Digi24 aflat la fața locului, Teodora Chiuș, mobilizarea de forțe a venit după ce o școală din sectorul 5 a sesizat autoritățile privind un miros de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri și experți de la Distrigaz care au închis strada.

Aceasta nu este prima sesizare, iar în urmă cu o zi oamenii au sunat autoritățile, dar urgența nu s-a confirmat. Mirosul ar fi venit de la o gură de canalizare.

În aceste momente pompierii vor sa fie siguri că nu exista scăpări de gaz. Din primele verificări nu s-a confirmat o scăpare de gaz.

La fața locului rămân pompierii cu angajații de la Distrigaz pentru a se asigure că nu există vreun pericol.

Editor : I.B.