„Am băut o sticlă de whiskey şi câteva beri”. Şofer începător, prins beat la volan, cu trei copii în mașină

Un şofer care a obţinut permisul de conducere în urmă cu doar câteva luni a fost prins, duminică, beat la volan. „Am băut o sticlă de whiskey şi câteva beri”, le-a mărturisit el poliţiştilor. În maşina la volanul căreia se afla bărbatul se aflau, de asemenea, partenera acestuia şi trei copii, scrie News.ro.

Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliţie rutieră din Braşov, duminică seară, pe drumul naţional 13, în afara localităţii Măieruş.

„Conducătorul auto, vizibil aflat sub influenţa alcoolului, deţinător de permis de conducere de doar câteva luni, a fost scos la timp din trafic de către colegii noştri, înainte de o posibilă tragedie, deoarece alcoolemia sa, în urma testării cu aparatul etilotest, a indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, cu mult peste limita infracţională”, informează oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Poliţiştii au constatat că în maşina bărbatului se aflau ceilalţi membri ai familiei, respectiv fetiţele sale, cu vârste de 1 şi 3 ani, partenera sa şi un minor de 15 ani.

„Am băut o sticlă de whiskey şi câteva beri”, le-a mărturisit bărbatul poliţiştilor.

Pe numele său a fost deschis dosar penal.

Top Citite
viktor orban peter magyar
1
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
viktor orban peter magyar(1)
2
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar se îndreaptă spre victorie...
iran-miting
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
Strait of Hormuz
4
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Digi Sport
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Novaia Gazeta
Percheziții cu mascați la Novaia Gazeta, una dintre puținele publicații independente din Moscova. Jurnaliștii, vizați de un dosar penal
tiberiu bosutar isi face selfie in campanie
Un deputat de la AUR a fost trimis în judecată pentru instigare publică, după o ieșire pe fondul anulării alegerilor din 2024
Un polițist folosește radarul mobil pe Autostrada Soarelui, marți 10 august 2021.
Avertisment pentru șoferi: Polițiștii vor acționa cu 450 de radare pe șosele, de Paştele catolic şi Floriile ortodoxe
raed arafat
Raed Arafat infirmă „categoric” că există angajări fictive în cadrul DSU
medicamente gettyimages
Medicamente în valoare de 10 milioane de lei lipsesc dintr-o unitate medicală din București. Acuzația adusă farmacistului-șef
Recomandările redacţiei
Donald Trump.
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald...
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. Pezeshkian: Un acord cu...
Hungary Election
Rezultate alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban și-a recunoscut...
Președintele USR Dominic Fritz
„Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”. Mesajul lui...
Ultimele știri
Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă: Vreau să felicit poporul maghiar din Ungaria, dar şi din Transilvania, pentru alegerea făcută azi
Rezultate alegeri Ungaria. Liderii UE îl felicită pe Peter Magyar pentru victorie. Von der Leyen: O țară redescoperă drumul spre Europa
Criza combustibilului pentru avioane ar putea lovi Europa în următoarele săptămâni
Citește mai multe
