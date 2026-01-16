Ambasada Franței la București: Prezența militară franceză în România nu este legată de negocierile comerciale UE-Mercosur

Ambasada Franței în România a transmis, joi, că informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul țării noastre, sunt false.

Potrivit postării pe pagina de Facebook a ambasadei, „prezența militară a Franței în România se înscrie în cadrul angajamentelor asumate în mod ferm de Franța față de securitatea colectivă, solidaritatea Aliată și consolidarea Flancului Estic al NATO, în strânsă cooperare cu autoritățile române și cu aliații noștri”.

Această prezență a trupelor franceze pe teritoriul țării noastre „nu face obiectul niciunei forme de condiționare politică și nu este legată de pozițiile statelor membre în negocieri comerciale ale Uniunii Europene”.

Ambasada Franței la București a mai subliniat că rămâne ferm angajată față de parteneriatul strategic franco-român și față de securitatea României și a regiunii.

Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană se pregătesc să semneze sâmbătă, în Paraguay, un acord comercial care va crea una din cele mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în pofida îngrijorărilor din sectorul agricol.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se află vineri la Rio de Janeiro, la începutul unei vizite în Brazilia și Paraguay, care se va încheia cu semnarea acordului comercial UE–Mercosur la Asunción, a transmis Executivul european, într-un comunicat de presă. Semnarea pune capăt la 25 de ani de negocieri între UE și Mercosur, creând în mod oficial una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care va cuprinde peste 700 de milioane de persoane.

Mii de agricultori au protestat în ultimele zile în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia împotriva semnării acestui acord. În speranţa de a-i îmblânzi pe agricultori, Bruxelles a făcut concesii succesive în ultimele luni, inclusiv garanţii consolidate pentru cele mai sensibile produse.

Guvernul francez, care s-a opus acordului, a depăşit cu succes, miercuri, două moţiuni de cenzură depuse în Adunarea Naţională de LFI (stânga radicală) şi RN (extrema dreaptă).

Acordul UE - Mercosur: Criza politică din Franța diminuează influența lui Emmanuel Macron la Bruxelles

