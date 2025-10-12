Live TV

Amenzile pentru parcare ilegală, „opționale” în București. Bujduveanu: Suntem în proces de patru ani de zile

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Stelian Bujduveanu. Foto: George Călin/Inquam Photos

Situația absurdă la Primăria Capitalei, reclamată de primarul interimar Stelian Bujduveanu. Într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24, el a explicat că, din cauze unor piedici legale, compania de parcări din Capitală nu poate lua notă de constatare în cazul mașinilor parcate ilegal. Edilul a explicat că Primăria este de patru ani în proces cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului de Interne pentru a pune la dispoziția autorităților locale baza de date cu deținătorii de autovehicule.

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat că în prezent, amenzile pentru parcare ilegală nu intră în conturile primăriei Capitalei și că ar trebui schimbată legea. Totodată, el a explicat că în prezent acestea nu pot fi emise decât dacă propietarul mașinii este la fața locului. 

„Parcare ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (...) Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date”, a declarat edilul.

Bujduveanu mai adaugă că în ultimii cinci ani, conform unei estimări a Companiei de Parking, au fost emise note de constatare cu o valoare totală de 700.000 de lei și promite că suma va fi colectată după ce Primăria va avea acces la baza de date.

„Procedural, nu poți da o amendă pentru un autovehicul. Vorbim de a sacționa cel care a greșit. Nu mașina. Și atunci îți vine acasă plicul și te întreabă. «Cine a condus la data de, încălcând Codul Rutier?» Ca cetățean, răspunzi într-un termen rezonabil. Gândiți-vă ce cost este pentru administrația acest plimbat. Și ajungi să spui - «am condus eu» sau soția, cine era pe mașină. Apoi emite încă un plic Poliția Română sau Poliția Locală. «Pentru că ne-ați spus cine a încălcat legislația, sunteți sancționat» cu amenda respectivă. Acum, poliția Română și Locală nu au capacitatea să ne dea acces la baza de date. Noi am acționat în instanță. E aberant când spui că Primăria Capitalei cede dreptul să vadă cine a condus mașina în București să vezi cine a încălcat legislația și să nu poți să o faci”, a mai declarat Stelian Bujduveanu.

