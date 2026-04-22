Amplă operațiune DNA care vizează achizițiile publice din două consilii județene. Percheziții și la un lider PSD (surse)

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac miercuri, 22 aprilie, percheziții în trei dosare penale care vizează infracțiuni de corupție și spălare de bani realizate la Consiliile Județene din Bistrița-Năsăud și Sălaj, potrivit unui comunicat oficial. Unul dintre liderii politici vizați de perchezițiile DNA ar fi Radu Moldovan, șeful PSD Bistrița și președintele Consiliului Județean, potrivit unor surse Digi24.ro.

„Sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici”, potrivit comunicatului DNA.

DNA mai subliază că, în baza unui ordin european de anchetă, se desfășoară percheziții domiciliare și pe teritoriul statului francez.

Perchezițiile au loc în contextul a trei dosare penale ce vizează „suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate ceclor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj”. 

