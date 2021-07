Primul şi singurul avion de pasageri construit în România, ROMBAC 1-11, folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu, a fost donat Muzeului Național al Aviației Române de un cetățean american care adjudecase aeronava pentru 120.000 de euro.

Potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene Române, avionul a fost cedat gratuit, sub forma unui contract de sponsorizare, Muzeului Național al Aviației Române.

„Aeronavă ROMBAC 1-11, în patrimoniul Muzeului Național al Aviației Române. Muzeul Național al Aviației Române a primit în patrimoniu, astăzi, 28 iulie, aeronava ROMBAC 1-11 cu numărul de înmatriculare YR-BRE, în cadrul unei ceremonii de predare-primire care a avut loc în Baza 90 Transport Aerian.

Aeronava, fabricată în anul 1986, care a deservit Administraţia Prezidenţială o lungă perioadă de timp, fusese adjudecată, în acest an, de cetăţeanul american Brian Hyndman în urma licitaţiei organizate de Casa de licitaţii Artmark.

Proprietarul a cedat aeronava în mod gratuit, sub forma unui contract de sponsorizare, Muzeului Naţional al Aviaţiei Române.

Având în vedere că avionul, clasat ca bun cultural mobil de tezaur naţional de Ministerul Culturii, nu poate deveni operațional, Statul Major al Forţelor Aeriene va asigura măsurile necesare în vederea preluării, întreţinerii şi conservării aeronavei”, se arată într-un mesaj al Forțelor Aeriene Române.

În august 1982 era prezentat public primul şi singurul avion de pasageri construit în România - ROMBAC 1-11 sau Rombac One-Eleven, iar primul zbor oficial a fost executat în toamna aceluiaşi an pe Aeroportul Băneasa, în faţa întregii conduceri a statului român. Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti - Timişoara, iar prima cursă externă a fost efectuată în martie acelaşi an pe ruta Bucureşti - Londra.

Avionul a fost folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu timp de 4 ani, între 1986 şi 1989.

Aeronavele prezidențiale folosite de Nicolae Ceaușescu.

