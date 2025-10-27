Live TV

Bărbatul din Dolj care a furat o maşină de poliţie din curtea secţiei a fost arestat preventiv

Data publicării:
masina de politie
FOTO: Shutterstock

Bărbatul de 58 de ani care a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi a condus-o până acasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt în scop de folosinţă raportat la furt calificat, iar instanţa a emis, luni după-amiază, mandat de arestare preventivă pe numele lui.

Bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia maşinii, apoi a plecat cu autospeciala de poliţie parcată în curtea postului de politie, pe care ar fi condus-o până în localitatea Balş, unde a fost depistat de poliţişti.

„La data de 26 octombrie a.c., ora 11:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat de către Poliţia Oraşului Balş, judeţul Olt, cu privire la faptul că în jurul orelor 11:00, pe strada Petre Pandrea, din oraşul Balş, judeţul Olt, a fost depistat un bărbat, de 58 de ani, din oraşul Balş, în timp ce conducea o autospecială de poliţie. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti - Postul de Poliţie Robăneşti", a informat, duminică, IPJ Dolj.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus cercetarea prealabilă faţă de un ofiţer şi doi agenţi de poliţie.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

