Cadavrul unui bătrâne din Pantelimon va fi deshumat, după ce bărbatul care o avea în grijă și-a acuzat concubina că ar fi ucis-o

O femeie de 35 de ani este suspectată că a ucis cu sânge rece o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă. Presupusa criminală i-ar fi dat vârstnicei un cocktail de cafea, alcool, medicamente pentru boli psihice şi săpun lichid, după care ar fi sufocat-o cu o pernă, informează news.ro. Ea a fost denunţată chiar de către partenerul său, fiind prinsă şi reţinută. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă tribunalul Ilfov a dispus exhumarea bătrânei.

Ancheta în acest caz a demarat joi, 30 octombrie, după ce un bărbat din oraşul Pantelimon a reclamat că are suspiciunea că partenera sa a omorât o femeie de 83 de ani pe care el o avea în îngrijire, în baza unui contract de întreţinere cu uzufruct viager.

„Din probele administrate până în prezent rezultă faptul că inculpata, în vârstă de 35 de ani, a luat hotărârea de a suprima viaţa victimei după care, în noaptea de 16/17 octombrie 2025 i-a dat acestea să bea o băutură preparată din vin roşu, cafea, medicamente psihiatrice şi săpun lichid, după care a aşteptat aproximativ o jumătate de oră, iar apoi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra a sufocat-o cu o pernă. Inculpata a ascuns orice indiciu, iar decesul victimei a fost perceput ca moarte naturală de către persoanele apropiate, deşi la faţa locului au fost prezente două echipaje ale ambulanţei, inclusiv cu medic”, se arată într-un comunicat dat publicităţii vineri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Bătrâna a fost înmormântată în cimitirul Sfântul Gheorghe din oraşul Pantelimon, în ziua de 19 octombrie, iar în 30 octombrie concubinul femeii de 35 de ani a anunţat autorităţile cu privire la faptul că vârstnica ar fi fost, de fapt, ucisă. Femeia suspectată că a omorât-o pe bătrâna pe care concubinul său o avea în îngrijire a fost găsită joi, 30 octombrie, într-o localitate din judeţul Dolj. În aceeaşi zi, ea a fost reţinută iar vineri va fi prezentată instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă tribunalul Ilfov a dispus exhumarea bătrânei pentru ca, în urma necropsiei, să fie stabilită cauza decesului.

