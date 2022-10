Canalele Digi Group, mesageri ai binelui. Distincția a fost acordată de Asociația SOS Satele Copiilor

Distincţie pentru Digi24 şi Digi Group la Gala Recunoştinţei, organizată de SOS Satele Copiilor. Asociaţia, care ajută de 29 de ani copii şi tineri aflaţi în situaţii dificile, a premiat canalele media ale grupului Digi pentru că sunt mesageri ai binelui.

Pentru susţinerea campaniilor de strângere de fonduri pentru copiii defavorizaţi, Asociaţia SOS Satele Copiilor a premiat canalele media din grupul Digi.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: "Noi, jurnaliştii, nu cred că plecăm niciunul de acasă în vreo dimineaţă cu scopul de a lua un premiu. Dar faptul că luam, la un moment dat, un premiu pentru că am transmis o informaţie, ne responsabilizează şi ne oferă satisfacţie. Suntem doar un mesajer al binelui".

SOS Satele Copiilor ajută de 29 de ani copiii şi tinerii aflaţi în situaţii grele, şi le oferă o casă şi o familie iubitoare celor rămaşi fără sprijinul părinţilor.

Diana Podaru, director general al SOS Satele Copiilor: "Mulţumesc grupului Digi că este alături de noi, că ne ajutaţi să ducem mesajul către oamenii de acasă. SOS satele copiilor are nevoie de sprijinul celor de acasă. Fără ei nu am putea face tot ce facem pentru cei 1000 de copii şi tineri pe care îi susţinem în fiecare an."

17 localităţi din România beneficiază de ajutorul asociației SOS Satele Copiilor .

Editor : G.M.