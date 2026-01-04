Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat că România oferă sprijin Elveției după tragedia incendiul care a ucis 40 de persoane în stațiunea Crans-Montana. Țara noastră a pus la dispoziție o aeronavă Spartan care are misiunea de a ridica pacienții arși grav și a-i transporta la Paris. În ce privesc costurile, ministrul a explicat că operațiunea face parte din mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, și că este decontată în procentaj de 75%. Radu Miruță a subliniat că România este singura țară din Europa de Est care „deja suntem implicați în a oferi sprijin în urma tragediei” și că asta ridică țara noastră „la un alt nivel”.

„România noastră e România care are compasiune, resurse, speranță și respect. Asta e România în care cred cu toată puterea și care mă determină în fiecare zi să merg mai departe. Și exact această Românie nu a ezitat o secundă să întindă o mână elvețienilor, când au avut mai multă nevoie de ajutor, după ce au trecut printr-o tragedie similară cu cea care ne-a marcat pe noi în 2015. Și încă o clarificare - costurile acestor misiuni sunt suportate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene în procentaj de 75%.

Împreună suntem puternici”, a transmis într-un mesaj pe Facebook ministrul Apărării.

Oficialul a explicat că țara noastră nu a stat pe gânduri în ce privește ajutorul pentru Elveția și că a pus la dispoziție o aeronavă Spartan „pregătită cu 6 paturi de terapie intensivă care pleacă de la baza aeriana de la Otopeni la Lausanne. De la Lausanne urmează să ridice 6 arși grav pe care să-i transporte la Paris”.

„În România probabil noi nu avem neapărat paturi pe care să le punem la dispoziție. Însă punem la dispoziție acest avion militar care are un specific semnificativ și destul de diferit. Are capacitate de a oferi servicii de terapie intensivă în zbor. Pentru că din păcate în astfel de cazuri, pacienții nu pot fi transportați pentru că nu le permite starea de sănătate.

Pentru zborurile care se întâmplă pentru sprijinul Elveției, costurile sunt luate de Armata Română înapoi. Este un mecanism de protecție civilă. Practic noi plătim inițial, după care facem un decont și primim înapoi costurile și pentru avion și pentru pilot și pentru rulajul pe pistă”, a mai notat oficialul.

Radu Miruță a amintit că și România a beneficiat de ajutorul Elveției în 2023 după explozia de la Crevedia.

„În august, când am avut noi în 2023 acea explozie la Crevedia, când nu mai găseam cum să transportăm un ars grav, un pompier ars grav, Elveția a trimis un avion și a transportat acel pacient fără să stea pe gânduri în Norvegia. Așadar, în astfel de chestiuni, ce cred eu că contează este rapiditatea și fermitatea cu care iei decizi. Și România din primul moment a semnalizat că are disponibilitatea de a ajuta, și uitați că în 12 ore a și venit solicitarea sprijinului pe care îl facem și eu cred că e foarte bine să-l facă. Ridică România la un alt nivel. Suntem singura țară din Europa de Est care deja suntem implicați în a oferi sprijin în urma tragediei care s-a întâmplat în Elveția”, a conchis ministrul Apărării.

Incendiul care a ucis 40 de persoane în stațiunea elvețiană Crans-Montana ar fi izbucnit din cauza artificiilor, cunoscute și sub numele de rachete de semnalizare, așezate pe sticlele de șampanie, au declarat vineri, într-o conferință de presă, anchetatorii, care au anunțat că proprietarii francezi ai localului au fost deja audiați. Unul dintre ei le-a declarat autorităților că localul respecta toate standardele impuse de lege. Între timp, toate trupurile neînsuflețite au fost recuperate din localul elvețian mistuit de flăcări în noaptea de Anul Nou. Autoritățile au acum sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul de la petrecerea de Revelion. 119 persoane, dintre care 70 de elvețieni, au suferit arsuri grave, aflându-se „în stare de urgenţă absolută”. 80 dintre victime se zbat între viață și moarte.

Editor : I.B.