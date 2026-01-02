Live TV

Cine este prima victimă identificată după incendiul din Crans-Montana. Circa 100 de răniţi sunt „în stare de urgenţă absolută"

Explozie într-un bar dintr-o stațiune elvețiană. Foto: Profimedia
Identificare extrem de dificilă

Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia. Aproximativ 100 de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”.

ACTUALIZARE 12:30 Emanuele Galeppini, un jucător italian de golf la nivel internaţional în vârstă de 16 ani, care locuia în Dubai, a fost numit vineri ca prima dintre mai multe posibile victime din Italia identificate după incendiu, relatează Reuters. 

„Federaţia Italiană de Golf deplânge moartea lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care purta cu el pasiunea şi valorile sale autentice”, a precizat federaţia într-un comunicat. 

Ambasadorul Italiei în Elveţia a declarat anterior că şase italieni sunt dispăruţi şi 13 sunt internaţi în spital, primind tratament pentru rănile suferite. 

Galeppini se afla în Crans-Montana cu familia sa. Presa italiană a relatat că tânărul a mers la barul Constellation cu doi prieteni, care au reuşit să scape din incendiu şi au fost duşi la spitale din apropiere. 

Știrea inițială:

Arsurile suferite de mulţimea de petrecăreţi, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au fost atât de grave, încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor fi identificate toate victimele incendiului, care a făcut şi peste 100 de răniţi, mulţi dintre ei grav.

În acest moment, aproximativ o sută de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”.

Bilanţul dramaticului incendiu din barul din Crans-Montana este „teribil” şi „poate să se agraveze”, a declarat, vineri dimineaţă, şeful securităţii cantonului Valais, Stéphane Ganzer, potrivit News.ro.  

Părinţii tinerilor dispăruţi au lansat apeluri pentru a afla veşti despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să vadă dacă cetăţenii lor se numără printre victimele uneia dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveţia modernă.

„Primul obiectiv este de a stabili identitatea tuturor cadavrelor”, a declarat primarul oraşului Crans-Montana, Nicolas Feraud, într-o conferinţă de presă joi seara. Acest lucru, a spus el, ar putea dura zile întregi.

Identificare extrem de dificilă

Mathias Reynard, şeful guvernului cantonului Valais, a declarat că experţii folosesc probe dentare şi de ADN pentru această sarcină.

„Toată această muncă trebuie făcută deoarece informaţiile sunt atât de teribile şi sensibile, încât nimic nu poate fi spus familiilor decât dacă suntem 100% siguri”, a precizat el.

Italia şi Franţa se numără printre ţările care au declarat că unii dintre cetăţenii lor sunt dispăruţi, iar ministrul italian de externe, Antonio Tajani, va vizita Crans-Montana vineri, a declarat ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado.

Australia a declarat, de asemenea, că unul dintre cetăţenii săi a fost rănit.

Autorităţile elveţiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au fost ucise, dar Italia a estimat numărul morţilor la 47, pe baza informaţiilor de la autorităţile elveţiene.

Autorităţile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui număr definitiv de morţi va dura mai mult timp, deoarece multe dintre cadavre au arsuri grave.

Cauza incendiului nu este clară. Autorităţile elveţiene au declarat că pare a fi un accident, şi nu un atac.

Unele relatări ale supravieţuitorilor şi imagini difuzate pe reţelele de socializare au sugerat că tavanul subsolului barului ar fi putut lua foc din cauza unor artificii sub formă de lumânări aniversare.

