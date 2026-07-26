Istoricul Armand Goșu, specializat în spațiul ex-sovietic, a explicat că ar fi o „performanță” ca Vladimir Putin să mai prindă un an în fruntea țării. Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, specialistul a explicat și ce șanse ar fi ca Moscova să apeleze la „soluția nucleară” în cazul în care va simți că pierde conflictul din Ucraina.

Întrebat dacă Rusia ar putea apela la „soluția nucleară” în cazu în care va începe să piardă, istoricul Armand Goșu a notat că situația din prezent a arsenalului nuclear din Rusia este precară.

„Sincer nu cred, dar nu din cauză că vine Xin-Jing Ping și le-a spus băi vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul. Ci pur și simplu că starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Tu nu poți ști dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo”, a explicat specialistul.

El a mai adăugat că ar fi o „performanță” ca Vladimir Putin să mai prindă un an în fruntea Kremlinului.

„Cred că ar fi pentru el și regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Vor fi obligați să ia niște decizii, el anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova. Pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Vor fi obligați să ia niște decizii”, a mai explicat Armand Goșu.

Editor : I.B.