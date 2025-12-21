Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat în emisiunea „În fața ta” că este pentru prima dată când se vorbește despre restabilirea independenței și a suveranității Ucrainei, dar nu și a integrității sale teritoriale. Afirmația acestuia vine în contextul negocierilor pentru pace și a discuțiilor privind garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24.

Emil Hurezeanu a explicat ce formă ar putea îmbrăca garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Se vorbește despre garanții de securitate chiar înainte de terminarea ostilităților. Până acum n-a fost niciodată vorba despre asta, de garanții de securitate. Pentru că titularii acestui joc, în principal Putin, nu face parte din nicio înțelegere deocamdată și nu știm cum va reacționa. A fost și Zelenski la Berlin, bineînțeles, n-a fost Trump, dar presupunem că Trump a dat o poliță, un cec, reprezentanților lui. Iar pe lângă trupe de securitate, să zicem așa, garanții de securitate prin trupe. Știm că ele vor fi europene, știm unde vor sta - nu vor sta în spatele frontului, așa cum se voia la un moment dat, în primele eboșe de tratat de pace, amândouă ratate, eșuate, ci în partea de vest a Ucrainei, gata să intervină în cazul încălcării acordului de pace”, a spus Hurezeanu.

Fostul ministru de Externe a atras atenția că integritatea teritorială a Ucrainei nu mai reprezintă tema primordială a discuțiilor de pace, ci mai degrabă focusul s-a mutat asupra restabilirii independenței țării.

„Rușii nu vor trupe sub steag NATO. Mă întreb cine ar putea să fie din Europa fără steag NATO? Aici este noutatea, să spun neobișnuită și chiar dramatică până acum în evoluția discuțiilor și negocierilor. E pentru prima oară când se vorbește de restabilirea independenței și a suveranității Ucrainei, dar nu și a integrității teritoriale. Pentru prima oară nu se mai vorbește de integritatea teritorială a Ucrainei, despre care s-a vorbit tot timpul. Au cerut-o aliații NATO, au cerut-o americanii sub administrația Biden. O cer tot timpul ucrainienii”, a declarat Hurezeanu.

Un acord de pace cu cedare de teritorii: „Rușii nu vor renunța la Donbas”

În ceea ce privește pretențiile invadatorilor în cadrul unui viitor acord pentru pace, Hurezeanu este convins că rușii nu vor renunța la Donbas sau, posibil, chiar și la sudul fostei Basarabii.

„Trump spunea într-un interviu recent, chiar când s-a terminat reuniunea de la Berlin: «Am vorbit cu președintele Putin și el dorește ca lucrurile să iasă bine». În sfârșit, asta înseamnă că și președintele Putin este de acord cu părerile lui Witkoff, ale celor care au participat - reprezentanții celor 10 puteri europene - la reuniunea de la Berlin, și anume pace. Un acord de pace cu cedare de teritorii. Nu știm deocamdată care sunt aceste teritorii. Rușii nu vor renunța niciodată la Donbas, în orice caz, dacă nu cumva merg și mai departe. Ultimele lor săgeți indicau refacerea noii Rusii, care, de fapt, include și sudul fostei Basarabii, adică teritoriul ucrainean de la sudul Republicii Moldova, cu Odesa în centru. Vom vedea care sunt aceste noi direcții”, a avertizat Emil Hurezeanu.

Fostul șef al diplomației a remarcat faptul că procesul negocierilor s-a desfășurat fără implicarea unui actor esențial în parafarea oricărei înțelegeri pentru pace: poporul ucrainean.

„Există un actor care nu participă nici la reuniunea de la Helsinki, nici la Berlin, nici la summit-urile NATO, nici la întâlnirea din Alaska... Stă în spate, foarte prezent. Este opinia publică din Ucraina. Opinia publică ucraineană, cu sute de mii de morți între timp, cu copii răpiți (către 50.000), cu infrastructura critică a țării distrusă în mai multe momente, în mai multe locuri vitale din țară, nu o să accepte orice acord”, a spus Hurezeanu.

Rolul României: „Un joc constant, însă nu în primele rânduri”

Întrebat dacă România își „joacă” rolul în acest context geopolitic tensionat și dacă poate lua măsuri pentru a se asigura că securitatea la Marea Neagră nu va fi afectată, fostul ministru de Externe a ținut să precizeze că „România a jucat tot timpul. Are un joc constant. Nu în primele rânduri, nu chiar la sfârșitul clasei, în ultimele bănci, în mijloc, acolo unde elevii par cei mai puțin băgați în seamă de profesori și de observatori, și de inspectori, nu stau cu mâinile ridicate tot timpul. Sunt vreo câțiva care stau cu mâine ridicate prin forța lucrurilor - Franța, Germania - nici n-au încotro -Italia... sunt națiuni mari. Danemarca e o țară foarte importantă, pentru că și-a donat toate mijloacele antiaeriene, de apărare antiaeriană, toate mijloacele militare de apărare Ucrainei”.

„Dacă vă amintiți, am avut și noi discuția asta la un moment dat, dar noi nu prea vorbim. Și aici armata a spus nu. În orice caz, armata cred că este în spatele păstrării pecetei tainei în privința ajutorului pe care îl oferim Ucrainei. De la început, ceea ce știm în legătură cu rolul nostru, știm de la alții mai mult decât de la propriii politicieni sau responsabili politic. Dar, în orice caz, noi am dat un ajutor important transferului de grâne. Avem un rol important în Marea Neagră, împreună cu turcii și bulgarii”, a mai declarat Emil Hurezeanu.

Editor : Claudia Ariton