Live TV

Exclusiv Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E prima oară când nu se mai vorbește de integritatea sa teritorială” 

Data actualizării: Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov
Din articol
Un acord de pace cu cedare de teritorii: „Rușii nu vor renunța la Donbas” Rolul României: „Un joc constant, însă nu în primele rânduri”

Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat în emisiunea „În fața ta” că este pentru prima dată când se vorbește despre restabilirea independenței și a suveranității Ucrainei, dar nu și a integrității sale teritoriale. Afirmația acestuia vine în contextul negocierilor pentru pace și a discuțiilor privind garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24. 

Emil Hurezeanu a explicat ce formă ar putea îmbrăca garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Se vorbește despre garanții de securitate chiar înainte de terminarea ostilităților. Până acum n-a fost niciodată vorba despre asta, de garanții de securitate. Pentru că titularii acestui joc, în principal Putin, nu face parte din nicio înțelegere deocamdată și nu știm cum va reacționa. A fost și Zelenski la Berlin, bineînțeles, n-a fost Trump, dar presupunem că Trump a dat o poliță, un cec, reprezentanților lui. Iar pe lângă trupe de securitate, să zicem așa, garanții de securitate prin trupe. Știm că ele vor fi europene, știm unde vor sta - nu vor sta în spatele frontului, așa cum se voia la un moment dat, în primele eboșe de tratat de pace, amândouă ratate, eșuate, ci în partea de vest a Ucrainei, gata să intervină în  cazul încălcării acordului de pace”, a spus Hurezeanu.

Fostul ministru de Externe a atras atenția că integritatea teritorială a Ucrainei nu mai reprezintă tema primordială a discuțiilor de pace, ci mai degrabă focusul s-a mutat asupra restabilirii independenței țării.

„Rușii nu vor trupe sub steag NATO. Mă întreb cine ar putea să fie din Europa fără steag NATO? Aici este noutatea, să spun neobișnuită și chiar dramatică până acum în evoluția discuțiilor și negocierilor. E pentru prima oară când se vorbește de restabilirea independenței și a suveranității Ucrainei, dar nu și a integrității teritoriale. Pentru prima oară nu se mai vorbește de integritatea teritorială a Ucrainei, despre care s-a vorbit tot timpul. Au cerut-o aliații NATO, au cerut-o americanii sub administrația Biden. O cer tot timpul ucrainienii”, a declarat Hurezeanu.

Un acord de pace cu cedare de teritorii: „Rușii nu vor renunța la Donbas”

În ceea ce privește pretențiile invadatorilor în cadrul unui viitor acord pentru pace, Hurezeanu este convins că rușii nu vor renunța la Donbas sau, posibil, chiar și la sudul fostei Basarabii.

„Trump spunea într-un interviu recent, chiar când s-a terminat reuniunea de la Berlin: «Am vorbit cu președintele Putin și el dorește ca lucrurile să iasă bine». În sfârșit, asta înseamnă că și președintele Putin este de acord cu părerile lui Witkoff, ale celor care au participat - reprezentanții celor 10 puteri europene - la reuniunea de la Berlin, și anume pace. Un acord de pace cu cedare de teritorii. Nu știm deocamdată care sunt aceste teritorii. Rușii nu vor renunța niciodată la Donbas, în orice caz, dacă nu cumva merg și mai departe. Ultimele lor săgeți indicau refacerea noii Rusii, care, de fapt, include și sudul fostei Basarabii, adică teritoriul ucrainean de la sudul Republicii Moldova, cu Odesa în centru. Vom vedea care sunt aceste noi direcții”, a avertizat Emil Hurezeanu.

Fostul șef al diplomației a remarcat faptul că procesul negocierilor s-a desfășurat fără implicarea unui actor esențial în parafarea oricărei înțelegeri pentru pace: poporul ucrainean.

„Există un actor care nu participă nici la reuniunea de la Helsinki, nici la Berlin, nici la summit-urile NATO, nici la întâlnirea din Alaska... Stă în spate, foarte prezent. Este opinia publică din Ucraina. Opinia publică ucraineană, cu sute de mii de morți între timp, cu copii răpiți (către 50.000), cu infrastructura critică a țării distrusă în mai multe momente, în mai multe locuri vitale din țară, nu o să accepte orice acord”, a spus Hurezeanu. 

Rolul României: „Un joc constant, însă nu în primele rânduri”

Întrebat dacă România își „joacă” rolul în acest context geopolitic tensionat și dacă poate lua măsuri pentru a se asigura că securitatea la Marea Neagră nu va fi afectată, fostul ministru de Externe a ținut să precizeze că „România a jucat tot timpul. Are un joc constant. Nu în primele rânduri, nu chiar la sfârșitul clasei, în ultimele bănci, în mijloc, acolo unde elevii par cei mai puțin băgați în seamă de profesori și de observatori, și de inspectori, nu stau cu mâinile ridicate tot timpul. Sunt vreo câțiva care stau cu mâine ridicate prin forța lucrurilor - Franța, Germania - nici n-au încotro -Italia... sunt națiuni mari. Danemarca e o țară foarte importantă, pentru că și-a donat toate mijloacele antiaeriene, de apărare antiaeriană, toate mijloacele militare de apărare Ucrainei”.

„Dacă vă amintiți, am avut și noi discuția asta la un moment dat, dar noi nu prea vorbim. Și aici armata a spus nu. În orice caz, armata cred că este în spatele păstrării pecetei tainei în privința ajutorului pe care îl oferim Ucrainei. De la început, ceea ce știm în legătură cu rolul nostru, știm de la alții mai mult decât de la propriii politicieni sau responsabili politic. Dar, în orice caz, noi am dat un ajutor important transferului de grâne. Avem un rol important în Marea Neagră, împreună cu turcii și bulgarii”, a mai declarat Emil Hurezeanu.

Editor : Claudia Ariton

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Vladimir Putin
3
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
S-400 Triumph
5
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la graniță, ce au observat experții
volodimir zelenski la birou
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia”
platforma petroliera gaze
Platforma petrolieră a Lukoil din Marea Caspică, atacată din nou cu drone de Ucraina
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei
Vladimir Putin
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026 „operațiunea militară specială” costă 7,3% din PIB
Recomandările redacţiei
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
job, loc de munca
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele...
Kupiansk
Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra...
Nicușor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe...
Ultimele știri
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
Masacrele uitate din „Insula Zeilor”. Gropile comune ascunse sub plajele uneia dintre cele mai populare destinații turistice din lume
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980 de repatriere a muncitorilor turci
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Fanatik.ro
Proiectul gigant care putea revoluționa fotbalul românesc. Cum trebuia să arate arena Cotroceni și cine s-a...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Un campion național a fost condamnat la moarte! „Viața lui este în pericol. Execuția ar putea avea loc în...
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Truc vechi pentru a încălzi caloriferele mai tare. Nu trebuie să umbli la termostat
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...