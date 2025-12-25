Un conac din nordul orașului Dallas, cunoscut pentru decorațiunile sale spectaculoase de sărbători, atrage din nou numeroși vizitatori, de această dată cu un decor complet inspirat de „Grinch”, scrie CBS.

Locuința, situată pe Deloache Avenue, a devenit virală în sezoanele recente de sărbători datorită decorațiunilor sale ample, care includ un countdown până la Crăciun, lumini tematice ce acoperă aproape fiecare suprafață și decoruri de mari dimensiuni, care i-ar impresiona chiar și pe locuitorii din Whoville.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Traficul se desfășoară fluent, în ciuda îngrijorărilor vecinilor

În trecut, vecinii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aglomerația din trafic și problemele de parcare generate de această atracție anuală. În 2023, autoritățile locale au alocat peste 20.000 de dolari pentru a sprijini gestionarea traficului în perioadele de vârf, însă la începutul acestui sezon de sărbători circulația în zonă pare să se desfășoare fără dificultăți.

Luni seară, în prima zi din decembrie, traficul a crescut și a scăzut pe parcursul serii, fără a se bloca complet. Un polițist a fost observat patrulând prin cartier, fără a opri spectatorii. De asemenea, vecinii au montat în acest an noi indicatoare prin care îi avertizează pe vizitatori să nu parcheze în fața locuințelor, riscând ridicarea mașinilor.

Vizitatorii spun că spectacolul merită aglomerația

Mai mulți vizitatori au declarat că decorul spectaculos merită disconfortul creat de mulțime.

„Aduc comunitatea împreună și te introduc în spiritul sărbătorilor”, a spus Taylor Brooks, despre casa decorată cu tematică din Grinch. „Iubesc această casă. Vin în fiecare an. Este atât de frumoasă.”

Un alt vizitator, Caleb Frazier, a spus că atracția surprinde esența sărbătorilor.

„Aduce oamenii împreună și cuprinde toate aspectele sezonului. E vremea sărbătorilor, iar asta înseamnă Crăciunul”, a afirmat el.

Proprietarii nu au comentat public decorul din acest an, însă atracția continuă să atragă sute de vizitatori pe tot parcursul lunii decembrie.

Editor : Ana Petrescu