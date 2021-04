Custodele Coroanei, Margareta, după moartea Prinţului Philip: „M-a inspirat. A fost un mentor frumos”

Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta a declarat că Prințul Philip al Marii Britanii a reprezentat o sursă de inspirație și că are amintiri frumoase legate de acesta.



"El şi cu bunica mea sunt rude. M-au inspirat şi pentru acest timp de muncă, de la Crucea Roşie. A fost un mentor frumos. Am amintiri frumoase, din copilărie şi de când am fost puţin mai tânără. (...) Am amintiri foarte frumoase toată viaţa", a spus Majestatea Sa, citată de Agerpres.



La rândul său, Principele Radu a arătat că activitatea socială şi caritabilă a Familiei Regale este inspirată de către Regina Elisabeta a II-a şi de Prinţul Philip.



"Amândoi sunt campioni: el a avut 900 de patronaje regale acordate, iar Regina, 800. Când ei au început, nici nu se ştia aşa ceva în lume. Toată viaţa a acordat-o celor din societate cu mai puţine posibilităţi, oameni fie în vârstă, fie copii, fie săraci sau elevi care nu aveau. Sunt o sursă foarte mare de inspiraţie. Au dat mult din viaţă pentru chestiuni legate de oameni mai puţin norocoşi decât ei", a afirmat Principele Radu.



Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu s-au aflat joi într-o vizită cu caracter public în municipiul Arad.



Ei au vizitat sediul filialei Crucii Roşii Române din Arad, unde s-au întâlnit cu reprezentanţii conducerii şi voluntarii filialei.



Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu au vizitat Secţia Pediatrie 2 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, renovată recent.



Majestatea Sa Margareta este preşedinte al Crucii Roşii Române.

Editor : Alina Popescu