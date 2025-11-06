Cutremur în România, joi după-amiază

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter a avut loc, joi, la ora locală 14:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 80,4 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 km vest de Focşani, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 68 km nord de Buzău, 80 km est de Braşov, 93 km sud de Bacău şi 96 km sud-vest de Bârlad.

În primele zile ale lunii noiembrie, în România s-au produs două cutremure, cu magnitudini de 2,2 şi 3,5 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

