Live TV

Cutremur în România, joi după-amiază

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Foto: GettyImages

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter a avut loc, joi, la ora locală 14:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 80,4 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 km vest de Focşani, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 68 km nord de Buzău, 80 km est de Braşov, 93 km sud de Bacău şi 96 km sud-vest de Bârlad.

În primele zile ale lunii noiembrie, în România s-au produs două cutremure, cu magnitudini de 2,2 şi 3,5 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la...
danut mocanu dat in urmarit de politie
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
primar in calduri
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată...
Ultimele știri
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor, a decis ICCJ
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cutremur afganistan
Un nou bilanț după cutremurul puternic din Afganistan: cel puțin 27 de morți și aproape 1.000 de răniți
A rescuer works following an earthquake at an unidentified location in Afghanistan
Cutremur în Afganistan, de magnitudine 6,3: cel puțin 20 morți și sute de răniți
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, joi la prânz
ciprian ciucu
De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la Primăria Capitalei
6.1 magnitude earthquake strikes western Turkiye
Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră, după cutremurul de 6,1 din Turcia. În provincia Balîkeșir școlile sunt închise marți
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...