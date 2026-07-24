Depășiri ilegale surprinse din elicopter, pe DN1. Un bărbat de 50 de ani din Cluj-Napoca a gonit pe șosea cu un bolid și a făcut trei depășiri periculoase. Bărbatul a fost oprit de poliști și a rămas fără permis pentru șase luni. El are de plătit și o amendă de aproape 4.000 de lei.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a rămas fără permis de conducere după ce a făcut trei depășiri neregulamentare în apropiere de Huedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus în pericol siguranța traficului.

Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului, iar la bord se afla și un polițist din cadrul IPC Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la sol, care ulterior l-a oprit pe șofer.

Pe imaginile surprinse din elicopter se poate vedea cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un TIR. Cei doi au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat, astfel la limită.

Pentru cele trei depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu trei amenzi în valoare de peste 3.800 lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.

Editor : A.P.