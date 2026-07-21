Un șofer a fost amendat cu 1.000 de lei, după ce a intrat cu maşina pe plaja din Vadu. Bărbatul a fost identificat de polițiști, după ce un turist l-a fimat și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Șoferul a fost surprins, timp de mai multe zile la rând, de turiștii aflați în Vadu, județul Constanța, în timp ce circula cu mașina pe plajă.

Accesul autovehiculelor este interzis pe toate plajele din România, cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu este o arie protejată.

Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de unul dintre turiști, iar polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări.

Oamenii legii au reușit să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, care a fost în cele din urmă sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.000 lei.

Editor : A.P.