Video Șofer filmat în timp ce se plimbă cu mașina pe plaja din Vadu. Ce amendă a primit Data publicării: 21.07.2026 08:44 Un șofer a fost amendat cu 1.000 de lei, după ce a intrat cu maşina pe plaja din Vadu. Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un șofer a fost amendat cu 1.000 de lei, după ce a intrat cu maşina pe plaja din Vadu. Bărbatul a fost identificat de polițiști, după ce un turist l-a fimat și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Imagini virale cu un șofer care circulă pe contrasens pe A7. Bărbatul a fost identificat de polițiști Topul celor mai frumoase plaje din Grecia. O insulă preferată de români pentru vacanțe domină clasamentul Șeful Agenției de Cadastru: Datele oamenilor sunt în siguranță. Aplicațiile vor fi migrate pe cloud-ul guvernamental coordonat de STS Grupul anti-Bolojan din PNL, la prima reuniune a BPN, după scandalul din partid. Gorghiu: Platforma conservatoare nu e împotriva cuiva Cum va fi vremea în zonele afectate de inundații din Prahova, în următoarele zile. Prognoza ANM Frații Tate se opun extrădării în Marea Britanie PNL înlocuiește din nou liderii de filialele cu cele mai slabe rezultate Diana Buzoianu: „Lucrările pentru prevenirea inundațiilor trebuie să respecte planurile de risc. Studiile sunt o prioritate” Ciprian Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Doar așa putem plăti salariile și evita falimentul orașului” Șoferul a fost surprins, timp de mai multe zile la rând, de turiștii aflați în Vadu, județul Constanța, în timp ce circula cu mașina pe plajă.Accesul autovehiculelor este interzis pe toate plajele din România, cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu este o arie protejată.Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de unul dintre turiști, iar polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări.Oamenii legii au reușit să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, care a fost în cele din urmă sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.000 lei. Editor : A.P. Etichete: amenda plaja vadu Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei... 3 Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost... 4 Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor... 5 O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...