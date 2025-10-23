Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă

Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.



Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii Secţiei 3 au fost sesizaţi, joi, printr-un apel la 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soţul ei a decedat.

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.



Poliţiştii au deschis dosar penal.



Conform unor surse News.ro, bărbatul găsit spânzurat este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa. Bărbatul s-ar fi aflat în depresie şi urma un tratament.

