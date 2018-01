Atac dur al lui Rareș Bogdan la adresa lui Cătălin Tolontan

În televiziunea din România a anului 2018, conturile unor proprietari TV se reglează (încă) pe propriile posturi, scrie paginademedia.ro, relatând despre „războiul” izbucnit între Realitatea TV și jurnalistul Cătălin Tolontan de la gsp.ro, război pe care îl califică drept „derapaj”.

Foto: captura paginademedia.ro

Gazeta sporturilor a publicat o serie de articole despre Federația Română de Judo, dar și despre faptul că sportivul Andrei Gușă ar fi avantajat de faptul că tatăl lui, Cozmin Gușă, este președintele Federației Române de Judo.

Primul atac la Cătălin Tolontan a fost săptămâna trecută, când, citând „surse exclusive”, Realitatea TV a spus că „ actualul jurnalist Cătălin Tolontan ar fi fost recrutat în timpul liceului de fosta Securitate” și că „ar fi fost colaborator al SIE, chestiune care ar justifica atacurile repetate, în achetele publicate, asupra Serviciului Român de Informaţii”, întrucât ar exista un conflict între cele două servicii de informații.

După un alt articol publicat de GSP, Realitatea s-a dezlănțuit vineri seară împotriva lui Cătălin Tolontan. În articolul din GSP din urmă cu două zile, unul din rivalii sportivi ai lui Andrei Gușă susținea că e defavorizat, pentru că tatăl lui Andrei Gușă conduce federația. Totodată, Tolo.ro a publicat, joi, un raport al ANAF care vorbea despre nereguli la Federația de Judo (prejudicii de 550.000 de euro), dar și de faptul că ministrul Dunca a vrut să dea spre folosire Federației de Judo un hotel dintr-o zonă bună a Clujului.

În acest context, în emisiunea sa, realizatorul Realitatea TV Octavian Hoandră îl ia prin telefon pe realizatorul Rareș Bogdan, de la același post de televiziune, care se dezlănțuie împotriva lui Cătălin Tolontan și afirmă că patronul său, Cozmin Gușă, este o „victimă”, pentru că „i-a fost atacat copilul”. În aceeași emisiune, Octavian Hoandră insinuează că investigaţiile lui Cătălin Tolontan sunt influenţate şi sprijinite de serviciile secrete, care îi furnizează „dosare servite”.

„Dacă are o problemă cu Cozmin Guşă, să se bată cu Cozmin Guşă. Faptul că anulează munca unui băiat, pe care din întâmplare îl cunosc, băiatul ăsta de cel puţin 6 ani, de când îl ştiu, trăieşte pentru sport. Mi se pare nedemn ce a spus Tolontan. Dacă are o problemă cu Guşă, dacă a primit ordin să-l atace pe Guşă, este una. Niciodată n-aţi văzut la Jocuri de putere (emisiunea lui Rareș Bogdan - n.r.) un atac la familia unui om cu care am fost în conflict. Mi se pare un om mic cel care alege să se bată cu familia unui oponent. (...). Cătălin Tolontan anulează şansele unor copii de a face performanţă. Am vorbit cu Andi Guşă zi de zi, e un om căzut, care nu vrea să mai facă performanţă. Cozmin Guşă e mult mai uman. Andi Guşă este valoros, Andi n-a folosit banii FRJ”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareş Bogdan a făcut trimitere şi la cazul hotelului care ar fi urmat să treacă în proprietatea FRJ.

„Ce face ANAF-ul cu acel hotel din Cluj... Hotelul e folosit din 2000 de Federaţia Română de Judo. Din 2000, lotul României de judo se antrenează la Cluj. Hotelul respectiv trecea în proprietatea Federaţiei Române de Judo, nu a lui Guşă, nu a Realităţii. În ultimul an, au trecut 10 hoteluri aflate în paragină în proprietatea unor Federaţii. Faptul că ataci trecerea unui imobil în proprietatea unei Federaţii mi se pare o ticăloşie, înseamnă că nu-ţi convine că judo-ul românesc are performanţă. Procurorii şi jurnaliştii nu înţeleg cum funcţionează mecanismele economice. Am avut 240 de angajaţi cărora le-am dar salarii. Am condus oameni, am avut bugete, când ai cifră de afacere 2 milioane de euro, nu poţi să deturnezi 550.000 de euro. Când cineva spune asta, ori e bou, ori nu înţelege economie. Nu poţi din 2 milioane cifră de afaceri, apoi să deturnezi 550.000 de euro. N-ai cum să furi atâţia bani din 2 milioane de euro. Guşă n-avea legătură cu asta. Ai o problemă cu Guşă, bate-te cu Guşă! Polemica e sănătoasă, dar nu să-i ataci familia. În cazul ăsta, mi se pare nedemn şi nedrept. Dacă băiatul meu era atacat cum a fost atacat Andi Guşă, eu îl călcam în picioare pe atacator. Nu te bate cu un copil căruia îi anulezi şansa de a face performanţă. Guşă e prea bun, prea tolerant”, a încheiat Rareş Bogdan.