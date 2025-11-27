DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale”

Direcția Națională Anticorupție (DNA) arată, într-un comunicat transmis pe 27 noiembrie, că a contribuit la îndeplinirea unui criteriu pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anume combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.

DNA invocă rezultatele evaluării Grupului de lucru al OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.

„Evaluarea adoptată la 22 octombrie 2025 arată că România îndeplinește standardele internaționale în prevenirea și combaterea corupției care implică funcționari publici străini”, potrivit comunicatului citat.

DNA arată că „a avut un rol important în implementarea recomandărilor OCDE, iar una dintre cele mai importante - cea privind resursele umane, financiare și de formare profesională - a fost considerată pe deplin îndeplinită”.

Parchetul anticorupție amintește că a primit în 2025, prin Lege, competență exclusivă „pentru investigarea mitei oferite funcționarilor publici străini și a infracțiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri”.

DNA mai amintește de cazul cetățeanului grec care a încercat să mituiască un oficial străin pentru a obține un contract de alimentare cu combustibil la baza Kogălniceanu. Detalii, aici.

Acest caz, potrivit parchetului anticorupție, a fost inclus de OCDE în „matricea de cazuri relevante”.

„OCDE a evidențiat capacitatea DNA de a desfășura investigații eficiente în cazurile de mituire străină și de a coopera cu autorități din alte state. De asemenea, România a fost remarcată pentru implicarea activă în mecanismele internaționale de evaluare, prin participarea la examinarea altor state parte la Convenție”, se mai arată în comunicatul citat.

