Live TV

DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale”

Data publicării:
DNA-Romania-1

Direcția Națională Anticorupție (DNA) arată, într-un comunicat transmis pe 27 noiembrie, că a contribuit la îndeplinirea unui criteriu pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anume combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.

DNA invocă rezultatele evaluării Grupului de lucru al OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.

„Evaluarea adoptată la 22 octombrie 2025 arată că România îndeplinește standardele internaționale în prevenirea și combaterea corupției care implică funcționari publici străini”, potrivit comunicatului citat.

DNA arată că „a avut un rol important în implementarea recomandărilor OCDE, iar una dintre cele mai importante - cea privind resursele umane, financiare și de formare profesională - a fost considerată pe deplin îndeplinită”.

Parchetul anticorupție amintește că a primit în 2025, prin Lege, competență exclusivă „pentru investigarea mitei oferite funcționarilor publici străini și a infracțiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri”.

DNA mai amintește de cazul cetățeanului grec care a încercat să mituiască un oficial străin pentru a obține un contract de alimentare cu combustibil la baza Kogălniceanu. Detalii, aici.

Acest caz, potrivit parchetului anticorupție, a fost inclus de OCDE în „matricea de cazuri relevante”.

„OCDE a evidențiat capacitatea DNA de a desfășura investigații eficiente în cazurile de mituire străină și de a coopera cu autorități din alte state. De asemenea, România a fost remarcată pentru implicarea activă în mecanismele internaționale de evaluare, prin participarea la examinarea altor state parte la Convenție”, se mai arată în comunicatul citat.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Digi Sport
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu face declaratii
Ionuț Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-i da mită
Marius Isăila la DNA.
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost eliberat din arest, după 13 zile. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicușor Dan: „România a făcut un pas decisiv spre aderarea la OCDE”. Legea privind integritatea în instituții, promulgată
nicusor dan si Fatih Birol
Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca România să fie în Agenţia Internaţională de Energie
Female Hand Putting Money In Doctor's Pocket
Un bărbat din Bacău a recunoscut că a mituit un medic să îi facă analize complete la UPU, deși nu avea o urgență de sănătate
Recomandările redacţiei
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă...
Screenshot 2025-10-02 225407
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
guvern sedinta
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei...
Ultimele știri
Mama care şi-a înjunghiat fetiţa de 10 ani a fost arestată preventiv. Ce spun procurorii
Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea
Franța reintroduce serviciul militar voluntar după mai bine de 25 de ani. Tinerii vor participa la 10 luni de instruire plătită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noi dezvăluiri despre prințesa Diana și Charles. De ce existau speranțe de reconciliere între ei înainte de...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce înseamnă pătratele negre şi albe puse unul lângă...
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Pro FM
Jessie J face remarci acide la adresa fostului ei iubit, un actor celebru la Hollywood: Karma se întoarce. Tu...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...