Live TV

Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute

Data publicării:
furt componente cfr marfa
Foto: Poliția Română

Şapte persoane implicate în furt de combustibil şi piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore.

Conform unui comunicat al IGPR remis joi, în urma percheziţiilor efectuate cu o zi în urmă în 18 locaţii, poliţiştii au confiscat 300 de litri de motorină, acte, înscrisuri, unităţi informatice de stocare/calculatoare, telefoane mobile, recipiente din plastic, aproximativ 215 bidoane şi 200 de peturi.

De asemenea, au mai fost ridicaţi aproximativ 300 de metri cablu catenar din cupru, material mărunt de cale, o şină de cale ferată de aproximativ 2 metri, buloane, bormaşină electrică, piese de cale ferată uzate, ţevi metalice, aparat de tăiat tablă, bobină cablu din cupru, 5.500 de lei, respectiv 1.100 de euro.

Potrivit Poliţiei Române, 13 persoane au fost conduse la audieri, iar faţă de şapte s-a luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului care va dispune cu privire la oportunitatea măsurilor preventive.

Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat miercuri 18 percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Descinderile au avut loc după ce compania CFR Marfă a reclamat dispariţia unor mari cantităţi de motorină.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan, la Copenhaga: Am discutat despre ingerința Rusiei în...
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul...
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă...
Ultimele știri
Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
furt componente cfr marfa
Percheziții în București și în 3 județe într-un dosar de furt de componente de la CFR Marfă. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro
barbat alimenteaza masina cu carburant
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat și a stat o lună în închisoare. Polițiștii l-au confundat cu un hoț cu același nume
G1IrqJ2aQAM-732
Brățară de aur veche de 3.000 de ani, furată de la Muzeul din Cairo. O angajată și alți trei suspecți arestați. Artefactul a fost topit
girofar al unei masini de politie
Curier din Cluj, reținut după ce a furat bani și produse pe care trebuia să le livreze clienților. La cât se ridică prejudiciul
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Ce salariu are un pompier în 2025. Cât câștigă un angajat ISU la început de carieră
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...