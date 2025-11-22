Drept la replică al reprezentanților Core Group: Ne-am intersectat o singură dată cu domnul Georgescu, pur incidental

În urma publicării articolului „Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia”, reprezentanții Core Group, companie menționată în articol, au trimis un drept la replică, pe care îl vom publica integral. În acest drept la replică, reprezentanții Core Group menționează că s-au întâlnit cu Călin Georgescu „pur incidental”, o singură dată, și că nu au contribuit „la nicio formă de infrastructură de suport informatic pentru campanii politice”.

În procesul de documentare al articolului „Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia”, publicat pe 18 noiembrie, Digi24.ro a cerut un punct de vedere din partea reprezentanților Core Group.

Acest punct de vedere nu a venit până la ora publicării articolului, dar reprezentanții Core Group au trimis un drept la replică, la trei zile de la publicare, pe care îl redăm integral mai jos:

„Societățile Core Group nu au participat niciodată, în niciun fel, la nicio activitate, de orice natură ar fi aceasta, care să aibă vreo legătură cu domnul Georgescu, persoană cu care ne-am intersectat o singură dată, fiind pur incidental prezentați acestuia, fără a exista vreodată vreun subiect de discuție. Core Group nu a fost abordată pentru nicio finanțare și nu a discutat, planificat sau contribuit la nicio formă de infrastructură de suport informatic pentru campanii politice de orice fel, pentru vreo personalitate politică românească.

Tehnologia Core nu colectează, interpretează, analizează sau monitorizează publicitatea, sentimentul politic sau datele personale. Nu există și nu a fost propus vreodată pentru dezvoltare un astfel de modul, nefiind în centrul viziunii tehnologice Core, care este o tehnologie transparentă și descentralizată.

Furnizarea unei imagini din 2021 pentru a sugera activități actuale este pur speculativă și constituie o denaturare deliberată a realității. Orice afirmație potrivit căreia Core Group „provine din Bratislava” este absolut falsă. Singurele persoane fondatoare ale societăților care dețin Core Group sunt Michael și Ockert Loubser și Ratislav Vašička, iar orice alte persoane menționate în comunicatul dvs. nu au fost niciodată acționari, consilieri, angajați sau membri ai societăților Core Group.

Core Group nu a avut și nu are legături operaționale, financiare, corporative sau strategice cu Rusia, cu capital rusesc sau prorus ori cu alte entități asociate”

