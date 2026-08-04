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Dunărea atinge un nou prag critic: debitul la intrarea în țară coboară sub recordul negativ din 1985

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Imagine aeriană cu ambarcațiuni rămase pe albia secată a Dunării, în apropierea podului Calafat–Vidin, după scăderea istorică a nivelului fluviului. Foto: Profimedia Images
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Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere uşoară, până la valoarea de 1350 m3/s, sub nivelul minim istoric de 1400 mc/s din 1985, potrivit datelor afişate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Media multianuală a lunii august este de 3900 m3/s, mai scrie Agerpres.

„Estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune. În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere”, precizează INHGA.

Citește și: Debitul Dunării, subiect de fake news pe rețelele sociale: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”. Explicații de la Apele Române

Operaţiunile desfăşurate luni pentru dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea braţului Bala, au fost un succes, reuşindu-se dislocarea unei cantităţi de piatră importante, a anunţat Administraţia Naţională Apele Române (ANAR). Scopul acestei intervenţii este de a preveni această scădere a nivelului Dunării în zona Cernavodă, ţinta fiind de a creşte nivelul apei cu 10-12 cm, au explicat reprezentanţii Administraţiei Naţionale.

Din cauza debitului redus al Dunării, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat în 28 iulie. Cele două unităţi ale centralei de la Cernavodă au o capacitate de 700 MWe fiecare şi acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

Citește și: Detonarea stâncii Pârjoaia, în presa internațională: „Intervenție spectaculoasă” în România pentru creșterea debitului Dunării

La finalul săptămânii trecute, autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, din cauza secetei şi a debitelor scăzute pe râuri şi pe fluviul Dunărea.

Editor : Ana Petrescu

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