Adina Vălean: Pentru cetăţean, marea durere şi marea ruşine rămâne reţeaua de autostrăzi

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, spune că în România, „pentru cetăţean, marea durere şi marea ruşine rămâne reţeaua de autostrăzi”. Totuşi, comisarul european susţine că nu are informaţii potrivit cărora proiectele de autostrăzi la care guvernul s-a angajat prin PNRR ar fi întârziate, relatează News.ro.

„Pentru cetăţean, marea durere şi marea ruşine rămâne reţeaua de autostrăzi. Avem absolută nevoie să facem repede autostrăzile pe care le-am planificat. Eu am primit semnale încurajatoare dinspre autorităţi. Nu am elemente să afirm că e ceva întârziat sau că nu se face sau că se pierde şi atunci trag nădejde că, dacă aceste proiecte merg aşa cum au pornit, ar trebui să avem autostrăzile”, a spus Adina Vălean la Prima TV.

Întrebată cum lucrează cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), Adina Vălean a răspuns: „Foarte bine. Am lucrat foarte bine cu toţi miniştrii Transporturilor. Am avut PNL, USR şi acum PSD. Toată lumea înţelege că e o aşteptare publică uriaşă şi de la un ministru al Transporturilor, şi de la un comisar al Transporturilor şi atunci ne-am întâlnit în mod natural că ce am stabilit, care sunt proiectele, de alea ne ţinem şi facem tot ce putem ca ele să meargă înainte”.

Întrebată dacă Sorin Grindeanu ar trebui să rămână ministru al Transporturilor, comisarul european a răspuns: ”E o întrebare politică. Nu pot să fac afirmaţii. Repet, am lucrat bine cu toată lumea, important e să ne ţinem de proiecte”.

Deşi unii liberali au menţionat şi numele său ca posibil titular al Transporturilor, în cazul în care PNL va prelua ministerul la rotativa guvernamentală, Adina Vălean spune nu e interesată să revină în politica naţională.

„Eu trebuie să-mi termin mandatul de comisar, e foarte important. Mai am foarte multe de făcut”, a explicat ea.

