Acordul comercial UE-Mercosur, pregătit pentru votul final. Cum a fost convinsă Franța să renunțe la veto

Data publicării:
Ursula von der Leyen alaturi de presedintii Braziliei, Argentinei, Paraguayului si Uruguayului
Ursula von der Leyen, alaturi de presedintii Argentinei, Braziliei, Uruguayului si Paraguayului la incheierea acordului UE-Mercosur Foto Profimedia

Comisia Europeană (CE) le-a solicitat, miercuri, celor 27 de state membre să aprobe acordul comercial cu ţările latino-americane din cadrul Mercosur, promiţând garanţii robuste” agricultorilor, salutate de către Paris, relatează AFP.

Comisarii europeni au validat miercuri la prânz textul acordului - prima etapă înaintea supunerii acestui tratat de liber-schimb votului statelor membre şi eurodeputaţilor în lunile următoare.

Până acum, Franţa conducea o frondă în rândul Celor 27. Pentru a o convinge şi pentru a le oferi asigurări agricultorilor europeni, Bruxellesul promite să completeze acordul cu un act juridic” care să consolideze măsurile de salvgardare privind produse europene sensibile”.

Executivul european se angajează să intervină în cazul unui impact negativ al importurilor în anumite filiere - vită, pasăre, zahăr şi etanol. Parisul a salutat imediat aceste măsuri.

O purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Sophie Primas, s-a bucurat de faptul că Uniunea Europeană (UE) a auzit rezervele” franceze.

Guvernul de la Paris are în continuare nevoie să analizeze această clauză de salvgardare”, a nuanţat ea.

În urma acestui gest, Comisia pledează ca Cei 27 să aprobe rapid” acest acord, dacă se poate până la sfrşitul lui 2025, până când preşedintele brazilian Lula deţine preşedinţia rotativă a MERCOSUR.

„Nu există niciun motiv să aşteptăm”, a subliniat un funcţionar european de rang înalt.

El invocă necesitatea diversificării parteneriatelor cu aliaţi fiabili”, în contextul unei concurenţe feroce a Chinei, iar taxele vamale impuse produselor europene în Statele Unite ale lui Donald Trump cresc.

Acest acord urmează să permită Uniunii Europene să exporte automobile, maşini, vin şi spirtoase în Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay.

În schimb, el facilitează intrarea cărnii, zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane, riscând să fragilizeze anumite filiere agricole europene.

„Continuăm să ne diversificăm schimburile, să ne consolidăm parteneriatele şi să creăm noi oportunităţi comerciale”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Scenariul dezvăluit de Ursula von der Leyen în cazul în care acordul comercial cu SUA ar fi eșuat. Ce națiuni ar fi „jubilat”

