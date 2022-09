Culesul viilor merge greu, proprietarii se plâng că tinerii nu vor 150 de lei pe zi. „Mai şomează, mai pe la umbră, nu prea se înfig”

Început mai devreme anul acesta, culesul viilor merge greu. Proprietarii podgoriilor se plâng că nu găsesc muncitori interesați să câștige până la 150 de lei pe zi. Cei care au culesc zeci de ani viile au îmbătrânit sau au plecat din țară. Iar tinerii vor mai mulți bani și mai puțin efort.

La Stațiunea Viticolă de la Târgu Bujor, din județul Galați, nu are cine culege strugurii de pe 300 de hectare. Localnicii care veneau an de an la vie au îmbătrânit. Iar tinerii nu prea vor să muncească.

Femeie: Noi nu suntem de aici din localitate.

Reporter: Dar v-ar interesa un loc de muncă?

Femeie: Nu, nu, nu vrem, nu vrem, pentru că eu sunt cu copiii, mai mult acasă, casnică.

Reporter: Începe culesul la vie, mergeți la cules?

Bărbat: Nu, nu.

Reporter: De ce?

Bărbat: Nu-mi place vinul!

Bărbat: Mai şomează și ei așa, mai pe la umbră, mai pe aici pe colo, nu prea se înfig ei așa cum trebuie și sunt băieți tineri, dar nu le place lor să meargă în agricultură.

Nicu Calmuc, director adjunct Stațiunea Viticolă Târgu Bujor: Nu avem fortă de muncă, am vorbit cu o echipă de la Mureş, mai vedem în jur aici 40, 50 de kilometri în jurul Târgul Bujorului, vedem ce găsim.

Un zilier poate câștiga între 100 și 150 de lei pe zi, în funcție de câte găleți cu struguri culege.

Bărbat: Nu cred că se dau așa de mulți bani acolo.

Reporter: Dacă s-ar plăti mai bine v-ar interesa?

Bărbat: Da, da.

Reporter: Cam cât ați vrea să câștigați pe zi?

Bărbat: Păi, depinde, în situația actuală, cu prețurile care sunt, cred că 170 de lei ar fi convenabil.

Dana Costache, jurnalist Digi24: Pentru a termina campania de recoltare la timp, adică până la sfârșitul lunii septembrie, este nevoie de 200 de muncitori zilnic.

În județul Buzău, conducerea Stațiunii de cercetare viticolă de la Pietroasa ia în calcul să nu se mai bazeze pe zilieri.

Nicolae Jipa, viticultor: Ca să reușim să ne descurcăm cu forța de muncă trebuie să mergem după oameni în satele, comunele învecinate, la 20 - 30 de kilometri. Plătim transport să-i aducem, să-i ducem și nici în situațiile acestea nu găsim forță de muncă.

Cornel Baniță, director tehnic și enolog Stațiunea de Cercetare Pietroasa: Noi deja avem în plan și pregătim plantațiile noastre pentru a lucra mecanizat.

Stațiunea de la Pietroasa a fost înființată în 1893 și are vii întinse pe 200 de hectare.

