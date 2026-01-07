ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate

Declarația Unică 212, utilizată de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, intră într-o nouă etapă de digitalizare și simplificare. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un nou formular pentru perioada 2025–2026, care poate fi completat direct în browser, într-un format mai intuitiv și mai ușor de utilizat.

Noul formular permite completarea online a declarației, urmând ca documentul final să fie generat în format PDF sau XML, fără a mai fi necesară descărcarea și editarea unor fișiere complexe.

Totodată, ANAF a pus la dispoziția contribuabililor și un formular de feedback, prin care aceștia pot transmite sugestii privind îmbunătățirea documentului și a procesului de completare.

Declarație unică precompletată, din 2026

Una dintre cele mai importante schimbări anunțate de ANAF vizează introducerea declarației unice precompletate.

Începând cu anul 2026, contribuabilii vor primi din partea Fiscului o declarație orientativă pentru veniturile realizate în anul 2025.

Potrivit ANAF, această declarație precompletată va fi transmisă cel mai probabil până la data de 31 martie 2026 și va conține informații privind veniturile realizate, impozitul pe venit datorat, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), precum și cuantumul contribuțiilor datorate, pe baza datelor existente în bazele de date ale instituției.

Declarația va avea caracter orientativ, iar obligațiile fiscale rămân certe și scadente la data de 25 mai a anului următor celui în care au fost realizate veniturile, responsabilitatea finală revenind contribuabilului.

Dispare obligația estimărilor și a declarațiilor depuse în cursul anului

ANAF a anunțat eliminarea obligației depunerii Declarației unice în cursul anului pentru estimarea veniturilor și a contribuțiilor sociale.

Astfel, contribuabilii persoane fizice nu vor mai fi obligați să depună declarații ori de câte ori intervin modificări, recalculări sau rectificări ale veniturilor estimate.

Motivul invocat este acela că obligațiile fiscale, impozitul pe venit, CAS și CASS, sunt certe și devin scadente la data de 25 mai a anului următor celui în care veniturile au fost realizate, în funcție exclusiv de venitul efectiv obținut, indiferent de nivelul veniturilor estimate anterior.

Potrivit Fiscului, frecvența depunerii declarațiilor pentru estimări sau modificări îngreunează atât activitatea contribuabililor, cât și pe cea a organelor fiscale, fiind procesate date estimate care devin irelevante în momentul definitivării obligațiilor fiscale.

Fără declarații depuse în termen de 30 de zile

O altă modificare importantă este eliminarea obligației de depunere a Declarației unice în termen de 30 de zile de la apariția unui eveniment fiscal.

Această obligație dispare inclusiv în cazul contribuabililor care:

-încep sau încetează o activitate în cursul anului fiscal;

-își suspendă temporar activitatea;

-reiau activitatea după suspendare;

-modifică sau reziliază contracte de închiriere în cursul anului.

În toate aceste situații, persoanele fizice vor depune Declarația unică o singură dată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care au realizat veniturile.

CAS și CASS, stabilite doar pe baza veniturilor realizate

Totodată, va fi eliminată obligația de stabilire și declarare a CAS și CASS aferente veniturilor estimate obținute din:

-activități independente;

-drepturi de proprietate intelectuală;

-asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III din Codul fiscal;

-cedarea folosinței bunurilor;

-activități agricole, silvicultură și piscicultură;

-investiții și alte surse.

ANAF a precizat că stabilirea CAS și CASS se va face exclusiv în anul următor celui în care veniturile au fost realizate, în funcție de venitul efectiv obținut, ceea ce va simplifica semnificativ mecanismul de calcul al contribuțiilor sociale.

Fac excepție persoanele fizice pentru care contribuțiile au fost deja calculate, reținute, plătite și declarate de către plătitorul de venit, iar venitul anual realizat, cumulat din una sau mai multe surse, se încadrează în plafonul pentru care s-a aplicat reținerea la sursă.

Opțiune pentru plata CASS, în anumite situații

O noutate suplimentară este introducerea posibilității de a opta, în cursul anului fiscal, pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care:

-încep să desfășoare activități independente (altele decât cele din contracte sportive);

-au înregistrat pierdere fiscală în anul anterior;

-au obținut un venit net anual egal cu zero.

În aceste cazuri, CASS se va datora la o bază de calcul egală cu șase salarii minime brute pe țară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se face plata, indiferent de momentul exercitării opțiunii.

Vezi noul document aici. Formularul de feedback cu ce ar trebui îmbunătățit îl găsești aici.

CITEȘTE ȘI: ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună

Editor : A.D.