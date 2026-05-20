Apicultorii avertizează: vremea și lipsa florilor reduc producția de miere în 2026

Familiile de albine au ieşit în condiţii bune din iarnă, însă perioadele reci şi lipsa florilor au produs o stagnare şi e posibil fim iarăşi „la mâna naturii”, potrivit preşedintelui Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman.

„Albinele au ieşit bine din iarnă, după care a fost o stagnare din cauza lipsei de flori şi a condiţiilor meteo. S-au dezvoltat destul de bine la rapiţă, au fost cazuri şi nu puţine în care s-au obţinut producţii. În zona de sud a ţării, inclusiv în apropiere de Calafat, salcâmul a înflorit mai devreme şi a mers binişor, numai că au venit zilele acestea cu vânt, cu ploaie şi cu nori şi de abia au mai ieşit din stup. Suntem la mâna naturii, până când nu se termină culesul la floare (floarea soarelui n.r.) şi nu avem mierea pe care putem să le-o luăm, că dacă le-o luăm şi pe aia pe care au ţinut-o pentru ele... Practic o să fie un gol acum după salcâm până când înfloreşte teiul. O să avem iarăşi probleme destul de mari”, a spus Coman, pentru Agerpres.

Potrivit datelor prezentate de ACA, în România sunt aproximativ 30.000 de apicultori şi circa 1,6 milioane de familii de albine, însă cifrele sunt greu de estimat exact după pierderile semnificative înregistrate anul trecut.

În ultimii ani, România a produs sub 70% din producţia medie anuală estimată la circa 22.000 de tone.

Nivelul consumului de miere din România rămâne redus, sub un kilogram pe cap de locuitor anual, fără creşteri semnificative în ultimii ani.

