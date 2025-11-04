Live TV

(P) Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor

Data actualizării: Data publicării:
1. Carduri 2. Mobile si Internet Banking, persoane fizice 3. Aplicația Internet Banking I-B@Nk, persoane juridice 4. Google și Apple Pay pentru persoane fizice

Intesa Sanpaolo Bank anunță încheierea procesului de fuziune prin absorbție a First Bank, consolidând astfel prezența grupului pe piața financiar-bancară locală. Integrarea operațională s-a desfășurat conform calendarului, iar datele și serviciile clienților First Bank au fost transferate integral în infrastructura Intesa Sanpaolo Bank Romania.

Începând cu 3 noiembrie 2025, clienții First Bank pot utiliza serviciile bancare prin platformele Intesa Sanpaolo Bank. Produsele, soldurile și informațiile asociate conturilor au fost migrate în totalitate și pot fi accesate în condiții de siguranță.

Intesa Sanpaolo Bank pune la dispoziția clienților un ghid detaliat pentru activarea noilor servicii bancare. Obiectivul este asigurarea unei tranziții fluide și a accesului rapid la toate produsele și platformele digitale ale băncii.

1. Carduri

Clienții care nu au primit cardul prin curier sunt invitați să meargă la sucursala la care au fost alocați (informația poate fi verificată pe site-ul băncii: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html, introducând IBAN-ul vechi de la First Bank). Acolo pot ridica noul card emis de Intesa Sanpaolo Bank.

Cei care au primit deja cardul au primit și un SMS cu un cod de autentificare. Acest cod trebuie trimis la numărul scurt 3779, iar în schimb vor primi PIN-ul cardului. După primirea PIN-ului, cardul poate fi activat la orice bancomat Intesa.

2. Mobile si Internet Banking, persoane fizice

Clienții First Bank care doresc să finalizeze procesul de migrare către Intesa Sanpaolo Bank România pot urma pașii de mai jos:

• Accesați pagina de website Intesa Sanpaolo Bank dedicată migrării: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html;

• Apăsați butonul „Sunt client PERSOANĂ FIZICĂ”;

• Începeți procesul de tranziție către noua aplicație;

• Autentificați-vă cu username și parola folosite înainte în aplicația First Bank;

• Completați codul primit prin SMS pe numărul de telefon folosit în relația cu First Bank;

• Descărcați aplicația Intesa Romania din Play Store sau App Store;

• Apăsați butonul „Înregistrează cont” în aplicație;

• Scanați codul QR sau introduceți manual codul afișat pe ecranul web;

• Setați codul PIN pentru noua aplicație;

• Creați un cod de recuperare format din zece cifre (nerepetitive);

• Acceptați acordurile pentru utilizarea aplicației.

După finalizarea pașilor, veți avea acces complet la conturile și produsele bancare în noua aplicație Intesa Sanpaolo Bank România. Toate detaliile pot fi găsite aici: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank/Digital-banking--Mobile---Internet-Banking.html.

Dacă nu mai aveți credențialele de acces (username și parolă), vă recomandăm să vă prezentați la sucursala alocată, unde echipa Intesa Sanpaolo Bank vă va oferi suport pentru activare.

3. Aplicația Internet Banking I-B@Nk, persoane juridice

Clienții First Bank, persoane juridice, pot accesa pagina dedicată procesului de migrare pe website-ul Intesa Sanpaolo Bank România: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html. După ce apasă butonul „Sunt client PERSOANĂ JURIDICĂ”, încep procesul de tranziție către noua aplicație, urmând pașii de mai jos:

1. Autentificați-vă folosind username-ul și parola utilizate anterior în aplicația First Bank;

2. Completați codul primit prin SMS pe numărul de telefon folosit în relația cu First Bank;

3. Urmați instrucțiunile pentru descărcarea și activarea aplicației de token mobil I-B@nk mToken aici: https://www.intesasanpaolobank.ro/corporate/integrare_FirstBank/I-B-nk---Internet-Banking-%C8%99i-Platforma-de-tranzac%C8%9Bionare-e-Trading.html.

4. Google și Apple Pay pentru persoane fizice

Clienții care folosesc un telefon cu sistem de operare Android pot înrola cardul direct din aplicația de Mobile Banking Intesa România, în secțiunea „Carduri”. Cei care utilizează un dispozitiv cu iOS pot înrola cardul în Apple Pay pornind din aplicația Wallet a telefonului mobil.

Intesa Sanpaolo Bank România le mulțumește clienților pentru încrederea acordată și pentru răbdarea manifestată pe parcursul procesului de migrare. Echipele băncii rămân mobilizate pentru a oferi suport complet în această perioadă de tranziție, atât în sucursale, cât și prin Contact Center, la numărul 0800 800 888, a cărui capacitate a fost suplimentată pentru a răspunde mai eficient solicitărilor. Obiectivul este asigurarea unei experiențe bancare moderne și eficiente, care să permită utilizarea optimă a noilor servicii digitale disponibile prin platformele Intesa Sanpaolo.

