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Grindeanu cere tuturor partidelor parlamentare să se alăture „comitetului de criză”: „Să funcționeze până la instalarea noului Guvern”

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camera deputatilor in sedinta
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sorin Grindeanu le-a trimis, marți, o scrisoare tuturor partidelor parlamentare pentru a se alătura „comitetului de criză”, care să adopte legi și alte măsuri în locul Guvernului interimar. Pe lângă proiectele restante din PNRR, liderul PSD vorbește și despre reluarea compensării prețurilor la combustibil.

„România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării.

Sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară”, se arată în scrisoarea transmisă de Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, către liderii tuturor partidelor parlamentare. 

Liderul PSD susține că este nevoie de adoptarea unei măsuri rapide, până la 31 iulie, pentru tranzacțiile imobiliare, astfel încât să nu se aplice cota de TVA de 21%. De asemenea, să fie suplimentată schema de personal din sănătate și să fie repus în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili.

„În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică.

Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații”, a mai transmis Grindeanu, precizând că va convoca sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare, care să adopte și proiectele din PNRR. 

Anterior, și PNL a anunțat că va propune convocarea aleșilor săptămâna viitoare pentru a adopta legile restante. 

Sorin Grindeanu a mai preciat că grupul de lucru va funcționa „exclusiv până la instalarea unui Guvern cu puteri depline”.

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Editor : A.G.

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