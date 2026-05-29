Cine plătește pagubele provocate de o dronă? Incidentul de la Galați ridică semne de întrebare privind polițele de asigurare

Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
Specialiștii nu sunt de acord asupra polițelor facultative Apel pentru clarificări legislative

Incidentul de vineri dimineață, în urma căruia o dronă a avariat grav un apartament din Galați și a rănit ușor doi locatari, readuce în atenție o întrebare la care legislația și polițele de asigurare nu oferă un răspuns clar: cine suportă pagubele produse de astfel de evenimente. Specialiștii din domeniul asigurărilor spun că locuințele afectate de incidente generate de conflictul din Ucraina se află într-o zonă gri din punct de vedere al despăgubirilor.

Potrivit lui Viorel Vasile, președintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR), asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi folosită pentru acoperirea unor astfel de pagube.

„Asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundații, alunecări de teren și cutremur. Un incident de tipul celui în care o dronă avariază o locuință nu este prevăzut”, a explicat acesta pentru News.ro.

Declarațiile vin după ce o dronă a căzut pe un bloc turn din Galați, provocând avarii importante unui apartament și determinând inclusiv întreruperea alimentării cu gaze pentru zeci de locuințe din zonă.

Specialiștii nu sunt de acord asupra polițelor facultative

În opinia președintelui PRBAR, proprietarii care au încheiat o asigurare facultativă ar putea fi despăgubiți pentru astfel de daune.

„Populația ar trebui să-și facă asigurări facultative, acestea acoperă și acest tip de risc. Nu este necesar să fie specificat acest tip de incident atât timp cât noi nu suntem în război, ca țară. Polița facultativă acoperă orice tip de risc”, a declarat Viorel Vasile.

Acesta susține că o astfel de protecție poate fi obținută la costuri reduse, arătând că pentru o locuință evaluată la 100.000 de euro, o poliță facultativă poate costa aproximativ 20 de euro.

Există însă și o opinie diferită în industrie. Dorel Duță, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR), a atras atenția că războiul este exclus din condițiile generale ale asigurărilor.

„Este o întreagă discuție, pentru că, în condițiile de asigurare de la toate companiile de asigurare, este exclus războiul”, a transmis acesta pentru News.ro.

Apel pentru clarificări legislative

Potrivit lui Dorel Duță, situația incidentelor provocate indirect de războiul de la granița României necesită o interpretare clară din partea autorităților.

„Chiar dacă incidentul de care vorbim acum nu este un act propriu-zis de război, ci o consecință a conflictului de la graniță, trebuie lămurit cum va fi tratată o astfel de situație, pentru că războiul nu este un risc acoperit. Ar trebui o clarificare legislativă pentru astfel de situații, cel puțin în zonele expuse războiului”, a afirmat președintele UNSICAR.

În lipsa unor prevederi explicite, specialiștii spun că fiecare caz ar putea fi analizat individual, în funcție de clauzele contractului de asigurare și de modul în care companiile vor interpreta cauza producerii pagubelor.

Incidentul de la Galați este unul dintre primele cazuri care aduc în discuție această problemă și care ar putea genera o dezbatere mai amplă privind protecția locuințelor aflate în apropierea zonelor afectate de conflictul din Ucraina.

sgtgbsrgtbrs
