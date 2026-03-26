Ciucu a anunțat restructurări la Primăria Capitalei: peste 400 de posturi desființate și economii de până la 28 de milioane de lei

Primarul general Ciprian Ciucu. Foto Inquam Photos / George Călin
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat joi, într-o conferință de presă, noua organigramă a Primăriei Municipiului București, care prevede reduceri semnificative de personal și reorganizarea mai multor instituții din subordine. Restructurarea vizează diminuarea a peste 400 de posturi din toate direcțiile, dintre care aproximativ jumătate sunt în prezent vacante. În urma acestei măsuri, circa 170 de angajați vor înceta raporturile de muncă.

Reorganizarea vine în contextul unor constrângeri legislative. Conform OUG 7/2026, Primăria Capitalei este obligată să reducă până la 12 aprilie 30% din totalul posturilor, dintre care 20% ocupate.

În caz contrar, instituția riscă să nu mai primească fonduri din cotele defalcate de la Guvern.

În plus, administrația locală trebuie să aplice și prevederile Legii 296/2023, care impune reducerea cu 10% a posturilor și comasarea instituțiilor publice cu mai puțin de 50 de angajați, măsuri care nu au fost implementate de fosta conducere.

Economii de zeci de milioane de lei

Primăria estimează că noile măsuri vor genera economii de aproape 20,4 milioane de lei anual, adică aproximativ 1,6 milioane de lei pe lună (13,4% din totalul cheltuielilor de personal).

În total, în acest prim pas, vor fi desființate 772 de posturi, iar dacă reorganizarea va fi aprobată de Consiliul General, economia anuală ar putea ajunge la aproape 28 de milioane de lei.

Un capitol important al reorganizării îl reprezintă comasarea a șapte instituții de evenimente:

  • Creart
  • Arcub
  • Proedus
  • Centrul Cultural Lumina
  • Centrul Cultural Expo Arte
  • Centrul pentru Tineret
  • Școala de Arte

Toate acestea vor fi reunite într-o singură structură: Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane.

Din cele 267 de posturi existente, vor rămâne 155, ceea ce înseamnă desființarea a 112 posturi și încetarea contractelor pentru 50 de angajați. Economia estimată, potrivit edilului,se ridică la peste 4 milioane de lei anual.

Reorganizare în administrarea domeniului public

De asemenea, trei instituții cu atribuții în administrarea domeniului public vor fi comasate:

  • ALPAB
  • Centrul de Protecția Plantelor
  • Administrația Cimitirelor

Noua structură va purta numele de Administrația Domeniului Public a Municipiului București (ADPMB).

În urma reorganizării, numărul posturilor va scădea de la 771 la 511. Vor fi desființate 260 de posturi, iar 40 de angajați vor părăsi instituția. Economia anuală estimată este de 3 milioane de lei.

Primăria Capitalei a mai precizează că reorganizarea presupune și comasarea unor direcții interne, precum și desființarea unor servicii care nu mai aveau obiect de activitate sau nu mai corespundeau nevoilor actuale.

