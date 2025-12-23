Live TV

ANAF anunţă că a început executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la Roşia Montană Gold Corporation

GabrielResources_rosia montana

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a declanşat acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare de aproape 47 de milioane de lei de la Gabriel Resources Limited, fiind executate silit acţiunile deţinute de firmă la SC Roşia Montană Gold Corporation SA.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat acţiunile de recuperare o creanţelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited. În vederea recuperării acestor creanţe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislaţia în vigoare, constând în executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la SC Roşia Montană Gold Corporation SA”, arată ANAF, marţi, într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Totodată, agenţia anunţă că va avea un rol activ” pentru menţinerea valorii acţiunilor deţinute şi pentru conservarea patrimoniului SC Roşia Montană Gold Corporation SA.

„În acest sens, în situaţia în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunităţii şi legalităţii acestor tranzacţii”, precizează ANAF.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în 6 noiembrie, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul inter-naţional în sumă de 46.779.769 lei, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a instanţei supreme a dispus în mod definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor”, au transmis atunci reprezentanţii ICCJ.

Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanţă, recursul fiind soluţionat, în 6 noiembrie, de completul specializat al ICCJ.

„Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanţelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investiţiile de la Roşia Montană. Efectul deciziei este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului”, a precizat sursa citată. 

În 8 martie 2024, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a anunţat că a dat dreptate României în procesul cu Gabriel Resources din dosarul Roşia Montană, în care compania ar fi urmat să exploateze resursele de aur din această zonă. Gabriel Resources cerea despăgubiri de 6,7 miliarde euro. Statul român nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roşia Montană. Din contră, România urmează să recupereze cheltuieli de judecată de circa 10 milioane de dolari. 

În luna aprilie 2024, acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington.

