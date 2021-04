Claudiu Năsui: UiPath s-a dezvoltat nu datorită statului român, ci în ciuda lui

Succesul companiei UiPath a fost obținut nu cu ajutorul statului, ci în ciuda lui, spune ministrul Economiei, Claudiu Năsui.

Întrebat ce ar trebui să facă statul român să avem mai multe companii precum UiPath, prima companie românească ce a reuşit să se listeze la bursa din New York, Năsui a răspuns că fiecare firmă ar trebui să aibă oportunitatea de a-şi internaţionaliza produsele. „Exact asta ne dorim, ca firmele să nu mai treacă printr-un filtru politic sau administrativ, fiecare firmă să poată avea oportunitatea de a-şi internaţionaliza produsele. Ministerul Economiei, în multe locuri, nu trebuie să fie un conducător al economiei”, a declarat ministrul, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, rolul ministerului este de a crea un mediu propice pentru investitori.

„Cazul UiPath este emblematic. Nu există nicio strategie a Ministerului Economiei sau a altui minister ca să apară o firmă ca aceasta. S-a dezvoltat efectiv nu datorită statului, ci în ciuda statului, cu multe probleme. Şi acum ne mândrim cu ei, ne bucurăm sincer, dar reuşita lor este una replicabilă doar în măsura în care ajutăm cât mai multe firme să se dezvolte. Noi trebuie să facem un climat în care firmele să se poată dezvolta. Da, unele vor da faliment, unele nu au experienţă antreprenorială, nu ştiu ce e activ sau pasiv, asta e, noi trebuie să facem un mediu. O bună parte dintre ei vor deveni întreprinderi mici şi mijlocii, iar o mică parte vor deveni întreprinderi de succes ale zilei de mâine”, a continuat oficialul guvernamental.

În opinia sa, ar trebui redusă povara fiscală şi administrativă asupra firmelor, pentru a le lăsa să crească.

Miercuri, UiPath a fost listată la Bursa de la New York, fiind prima companie românească ce reuşeşte această performanţă, în urma unui IPO care a evaluat compania la 29 de miliarde de dolari. La scurt timp după deschiderea Bursei de la New York, acţiunile UiPath se tranzacţionau între 62 şi 64 dolari, în creştere cu 14% faţă de intervalul de preţ vizat cu ocazia Ofertei sale Publice Iniţiale (IPO). Producătorul de software a reuşit să vândă 23,89 milioane acţiuni la un preţ de 56 dolari per acţiune şi a strâns 1,34 miliarde de dolari.

În 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp, compania şi-a mutat sediul general în SUA.

