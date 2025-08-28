Live TV

Val de reacții politice după agresarea livratorului asiatic. Stroe: Un efect direct al mesajelor AUR/ Năsui: A fost instigare indirectă

Data actualizării: Data publicării:
2025-07-07-0815
Guvernul își angajează răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale și bugetare pentru limitarea cheltuielilor publice, la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce s-a întâmplat Declarația parlamentarului AUR Simion, apel la expulzarea unor cetățeni pakistanezi

Mai multi parlamentari au reacționat după ce un livrator asiatic a fost agresat în București, fiind numit „invadator”. Deputatul PNL Ionuț Stroe susține că atacul este un efect direct al mesajelor transmise de reprezentanții AUR în ultima perioadă, în timp ce deputatul USR Claudiu Năsui spune că tânărul care a comis fapta a fost instigat indirect, pentru că i s-a creat o poveste „în care i se pare legitim să se ia la bătaie cu livratorii”.

„Ura naște ură – și azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureștiului. Un livrator de mâncare, un om care muncește cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Și asta vine la scurt timp după ce un oarecare deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetățeni români. Coincidență? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea. (...)

De aceea partidele extremiste și oamenii care le promovează sunt toxici – pentru că nu fac altceva decât să ne pună unii împotriva altora”, a scris Ionuț Stroe pe Facebook. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Și Raluca Turcan, fostă ministră a Muncii, susține că atacul din Capitală este un rezultat al „discursurilor xenofobe și rasiste” ale reprezentanților AUR

„Când un parlamentar al României – fie el si de la AUR– își permite să instige prin discursuri xenofobe și rasiste, rezultatul e unul previzibil: oameni nevinovați ajung agresați pe stradă. (...) Este clar că atunci când un politician „dă tonul”, alții se simt îndreptățiți să lovească, să umilească, să discrimineze. (...) E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României și își bate joc de tot ce înseamnă demnitate și respect”, a transmis aceasta. 

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O reacție a avut și deputatul USR Claudiu Năsui, care a declarat la Digi24 că tânărul care l-a agresat pe livrator în Capitală a fost instigat, indirect, să facă acest lucru: „Ce auzim acolo e foarte clar – îi zice că este un invadator, motivul pentru care a făcut și agresiunea. E absolut clar că discursul politic naște acțiuni în practică. E foarte trist să vedem astfel de lucruri în România. Tânărul acela a fost instigat să facă asta, nu direct, dar i s-a creat o poveste în care i se pare legitim să se ia la bătaie cu livratori. E un lucru inacceptabil și sper că autoritățile să trateze cazul cu maximă seriozitate”.

„E regretabil ce s-a întâmplat. Îmi cer public scuze acestui om. Nimeni nu trebuie să aibă parte de astfel de atacuri. Și românii noștri sunt la muncă în alte țări. Acest om nu a plecat de acasă de bine, trebuie să avem cu toții empatie și înțelegere”, a declarat la Digi24 și deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii. 

Ce s-a întâmplat

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit, marţi seară, de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea. Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut iniţial şi ulterior arestat preventiv.

Videoclipul care surprinde agresiunea şi intervenţia poliţistului a fost publicat de Marian Godină pe Facebook. În imagini se vede cum tânărul, care filmează cu telefonul, se îndreaptă spre livrator şi îl loveşte, spunându-i să se întoarcă în ţara lui şi numindu-l ”invadator”.

Declarația parlamentarului AUR

Pe 19 august, deputatul AUR Dan Tănasă i-a îndemnat pe oameni, printr-o postare pe Facebook, să refuze comenzile, dacă acestea nu sunt livrate de români.

Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!

În urma incidentului din Capitală, acesta a avut o nouă reacție. Reprezentantul AUR susține că incidentul este de fapt rezultatul politicilor pe care le-au dus ultimele guverne. 

„Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile. (...)

România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. (...0 Iar când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească”, a scris acesta pe Facebook.

Simion, apel la expulzarea unor cetățeni pakistanezi

Liderul AUR, George Simion, a inițiat miercuri un sondaj ad-hoc pe pagina lui de Facebook, unde și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui expulzați câțiva cetățeni pakistanezi care au fost prinși după ce au capturat două lebede pe râul Argeș.

Reacțiile la „sondajul” lui George Simion au fost amestecate: unii au fost de acord ca străinii care au prins lebedele să fie expulzați, în vreme ce alții au amintit că în urmă cu mai bine de 25 de ani românii aveau aceeași imagine în Austria.

Citește și: După apelul lui Tanasă împotriva livratorilor străini, Simion întreabă dacă trebuie expulzați cinci pakistanezi care au prins lebede

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
ilie bolojan
5
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
carduri de sanatate
Cardurile de sănătate nu mai pot fi folosite. Sistemul informatic al...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
Ultimele știri
Pachetul al doilea de măsuri, spart în 5 bucăți. Proiectele au fost trimise spre avizare la consiliile consultative. Ce urmează
Metrorex anunţă modificări în circulaţia metroului pe Magistrala 4. Ce trebuie să știe călătorii
Daniel Băluță, mesaj către PNL în cursa pentru Capitală: „Cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
lingouri aur
Patronul CFR Cluj se laudă cu aurul pe care îl deține: „Sunt 17 cutii a câte 100 de kile pregătite”
INSTANT_GEORGE_SIMION_EXIT_POLL_005_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns jignitor, vrea să se sinucidă politic. Proteste la sediile PSD
francisc dobos livrator
Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul AUR la refuzarea livratorilor străini: „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Dan Tănasă și Marian Godină
Marian Godină îi dă replica lui Dan Tanasă după scandalul „doar livratori români”. Prima întâlnire a polițistului cu deputatul AUR
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Părinții unui adolescent care și-a luat viața dau în judecată OpenAI. ChatGPT, acuzat că a validat gândurile...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie