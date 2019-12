Frații Micula pun sechestru pe 22% din Nuclearelectrica. Compania spune că executarea sechestrului a fost suspendată provizoriu

Nuclearelectrica (SNN) a primit un proces verbal de sechestru emis în data de 25 noiembrie prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui număr de 67.071.301 acțiuni SNN, echivalentul a 22,24% din producătorul de energie, se arată într-un comunicat remis Bursei de Valori București, potrivit Mediafax.

Creditorii în proces sunt frații Micula, cu care statul o dispută de mai mulți ani. Totuși, compania arată că la acest moment executarea sechestrului este suspendată provizoriu prin încheierea de ședință pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București până la soluționarea cererii de suspendare a executării, formulată de reprezentanții statului.

"În data de 27.11.2019, Nuclearelectrica a primit de la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești 'Mazilu și Asociații' procesul verbal de sechestru emis în data de 25.11.2019 în dosarul de executare nr. 22/2014, creditori fiind Micula Ioan și societățile Multipack SRL și Starmill SRL, prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui număr de 67.071.301 acțiuni deținute de Statul Român la SNN, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, acțiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri", se arată în comunicatul Nuclearelectrica.

Compania adaugă: "În data de 27,11.2019, Ministerul Finanțelor Publice a notificat SNN prin adresa nr. 323076 cu privire la faptul că, la acest moment, executarea face face obiectul dosarului menționat este suspendat provizoriu prin încheierea de ședință din 26.11.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosarul nr. 27749/302/2019, până la soluționarea cererii de suspendare a executării".

Situația de la Nuclearelectrica identică și la Conpet

Situația s-a repetat și în cazul Conpet, care în data de 28 noiembrie a dat un comunicat similar în care se vorbea despre un sechestru definitiv asupra unui număr de 5.083.372 acțiuni ale companiei, adică 58% din capitalul social. Și în acest caz executarea silită a fost suspendată provizoriu până la soluționarea cererii de suspendare a executării formulate de MFP.

La începutul lunii, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a anunțat că și ROMATSA are popriri de 394,9 milioane de euro pe conturi, în urma unui proces câştigat de fraţii Micula împotriva statului român.

Spețele privesc un șir de procese în care statul român a fost acționat în instanțe internaționale de către de cetăţenii suedezi Ioan şi Viorel Micula şi societăţile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L, în temeiul Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Regatul Suediei. Procesul a fost deschis în anul 2005 la ICSID, Curtea de Arbitraj de pe lânga Banca Mondială, cea mai înaltă instanţă judecătorească pentru litigiile economice.

O instanță americană a decis că statul român are de plătit fraților Micula 331 de milioane de dolari plus dobânzi

O instanță americană a decis în luna septembrie că statul român are de plătit 331 de milioane de dolari plus dobânzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula și companiilor sale, într-o dispută legală care privește investițiile fraților Micula, cetățeni suedezi, în România. US District Court for the District of Columbia a hotărât pe 11 septembrie că deciziile Curții de Justiție Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

În vară Guvernul a discutat consecințele asupra României ce curg din hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fraților Ioan și Viorel Micula și companiilor acestora cu statul român, respectiv posibilitatea intrării în default. „Ar exista posibilitatea extrem de gravă a activării clauzelor de cross-default pe toate împrumuturile suverane – putând atrage astfel intrarea în default a României. De altfel, riscul de executare silită va putea apărea și în România, întrucât în dosarul de contestație la executare nr. 15755/3/2014 instanța a dispus repunerea pe rol și a acordat termen pentru 4 septembrie 2019”, arată documentul pe care ministrul Finanțelor din acel moment Eugen Teodorovici l-a prezentat Executivului.

Editor web: Liviu Cojan