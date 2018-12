A doua zi de Crăciun, prilej de a returna sau schimba cadourile de sub brad

Cei care au primit cadouri de Crăciun şi n-au fost mulţumiţi de ele s-au trezit în situaţia de a fi nevoiţi să le schimbe. Fie că vorbim despre haine prea mari sau prea mici ori despre aparate care nu funcţionează, a doua zi de Crăciun a fost un prilej pentru a merge la mall si a le returna sau schimba.

Cadourile sunt de obicei o mare bucurie, dar uneori pur şi simplu nu vi se potrivesc. Nu mai e nicio jenă în prezent să vă duceţi la mall şi să le returnaţi sau să le schimbaţi.

Femeie: Din cauza mărimii, de aceea am şi venit aici. Am oferit un cadou şi era prea mare şi ne-am întors să îl schimbăm.

Femeie: A primit fetiţa mea o rochiţă pe care deja o are. Am să merg cu bonul, am să mă cuc la magazin şi am să aleg altceva şi am să reschimb cadoul.

Femeie: S-a întămplat de nenumărate ori să nu mi se potriveasca, dar le-am dus înapoi şi mi s-au returnat, mi s-a schimbat produsul.

În baza bonului produsele pot fi returnate sau înlocuite cu altele.

Alin Alexandru, reprezentant magazin: În 30 de zile poţi returna produsul. Îţi poţi primi bani înapoi sau poţi opta pentru alt produs.

Lege ANPC: „Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.”

În cazul în care cumpărătorii consideră că le-au fost încălcate drepturile pot face reclamaţii la Protecţia Consumatorilor.

