Decizia privind majorarea salariului minim, aşteptată în cel mult două săptămâni. Creşterea ar urma să se aplice de la 1 iulie 2026

Data publicării:
manole
Nemulţumiri privind activitatea ITM Satu Mare

Actul normativ care prevede majorarea salariului minim brut ar putea fi aprobat în cel mult două săptămâni, astfel încât să intre în vigoare la termenul stabilit de coaliţie la finalul anului trecut, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Satu Mare.

„Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul lucrătorilor şi impredictibilitate în economie în general. Chiar în şedinţa de Guvern de astăzi, la care n-am participat pentru că eram aici, dar a participat un secretar de stat, am avut o primă lectură a legislaţiei prin care se creşte salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliţie la sfârşitul anului trecut să avem creşterea salariului minim”, a declarat ministrul, citat de Agerpres. 

Potrivit acestuia, salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat în forma anunţată.

În aceeaşi conferinţă de presă, ministrul Muncii s-a declarat nemulţumit de activitatea Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare în ceea ce priveşte combaterea muncii „la negru”.

„Mi-aş dori o Inspecţie a Muncii mai deschisă şi mai cu rezultate. A reieşit şi din discuţia cu mediul de afaceri: vrem ca munca ‘la negru’ să fie combătută mai ferm. Îmi pare rău să spun, nu sunt mulţumit de rezultatele pe care ITM-ul le are în judeţul dumneavoastră. Nu sunt mulţumit nu dintr-o doză de subiectivism, ci din cifre. Dacă vă uitaţi la numărul controalelor, la numărul sancţiunilor şi cuantumul acestora, o să vedeţi că, într-o exprimare cu maximă colegialitate posibilă, e nevoie de mai multă muncă la Inspecţia Muncii”, a declarat Manole.

Ministrul a precizat că a avut o întâlnire cu directorii de instituţii, primari, sindicate şi reprezentanţi ai patronatelor din Satu Mare, în cadrul căreia a fost discutată şi problema muncii nedeclarate.

