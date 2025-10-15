Live TV

Dragoș Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro care intră, să ai o recesiune

Data publicării:
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Dragos Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

România nu are cum să intre în recesiune în condiţiile în care este „un şantier în derulare”, iar din PNRR urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Am spus aşa: 2025 îl ducem la capăt acum. Am afirmat că, până la urmă, ca să duc proiectele de investiţii la volumele de care discutăm, în condiţiile în care am încă 8 miliarde de euro pe împrumuturi, nu am cum să-mi ţin deficitul bugetar la 7,6%, cât era estimarea iniţială, unde erau şi cheltuieli care nu fuseseră clar declarate. În fine, colegul meu, Alexandru Nazare (ministrul Finanţelor, n.r.) s-a confruntat cu mulţi scheleţi din dulap. Dar una peste alta a reuşit să închidă 8,4%, care ne permite să finanţăm fondurile europene. Adică, atenţie, e vorba de eficienţă, nu te mai duci şi te mai arunci în toate părţile, te concentrezi cum finanţezi fondurile europene ca să putem lua banii. 2026 este o ajustare mare, ştiţi că intră măsurile acelea, cele mai importante, şi în acelaşi timp ai compensarea aceasta majoră cu fondurile europene. Eu am făcut nişte calcule. Numai din absorbţia de fonduri europene ar trebui să existe o mică echilibrare 0,2%, 0,3% care ar trebuit să vină numai de aici, dar în fine, nu vreau să intru în aspecte legate de modelare, pentru că cu siguranţă există expertiză mai bună în sală, dar ce vreau să spun este că doar dacă ne ţinem de planul ăsta, România nu va intra într-o criză economică. Vă spun foarte clar lucrul ăsta. Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro care chiar intră, deci nu e banc, să ai o recesiune. Asta este asumpţia de la care plec şi o putem discuta în detaliu”, a spus Dragoş Pîslaru, la cea de-a şasea ediţie a evenimentului Banking Forum, citat de Agerpres.

El a afirmat că România a plecat de la „un fel de investment led growth, în care dăm drumul la toate investiţiile în acelaşi timp”, lucru care n-ar fi fost neapărat rău dacă nu s-ar fi suprapus cu o perioadă electorală, dar care a făcut ca să apară şi măsuri de natură populistă care au crescut cheltuielile recurente la buget şi au limitat spaţiul de investiţii.

„Practic, pe de-o parte, mergeai pe o abordare cu care să împingi România înainte, dând drumul la contracte de finanţare, ca să ne înţelegem, deci angajamente ale guvernului faţă de unităţi administrativ-teritoriale, faţă de diverşi stakeholderi, şi în acelaşi timp restrângând spaţiul de investiţii. Această politică contradictorie a dus la o supracontractare masivă a statului pe resurse pe care nu le avea. Vă dau un exemplu, PNRR, 28,5 miliarde, contracte semnate pe care le-am găsit la venire, 47,4 miliarde. Aţi zice ok, dar poate e un caz izolat. Nu este un caz izolat. Pe toate programele a existat supracontractare, pe ideea unei rezerve, care de fapt, în sine, rezerva până la un anumit punct are sens, de la un anumit punct încolo înseamnă că ne asumăm că de fapt sunt complet ineficienţi, că nu terminăm proiectele la timp, ca idee generală şi că mai vedem noi mai departe. De altfel, ca să destind puţin atmosfera, dacă ar fi să caracterizez primele 100 de zile de mandat, aş zice că a fost ceva de genul între merge şi aşa şi Doamne ajută. Cu partea de Doamne ajută încă n-am terminat şi am senzaţia că şi eu am nevoie un pic de intervenţie divină, dar încerc să limitez cât mai mult această componentă”, a declarat Dragoş Pîslaru.

El a menţionat că de la situaţia de supracontractare la cea de recupera o întârziere de 5 ani şi la o implementare în 11 luni a fost nevoie de a clarifica ce sume mai putea să folosească România până pe 31 august, în mod realist, precum şi o ordonanţă de urgenţă prin care au fost restrânse proiectele la sumele existente.

„Aici intervine prima mare diferenţă sistemică pe care cred că o facem acum, şi anume că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Finanţelor au început din nou să colaboreze. Asta este un lucru foarte important, pentru că nu poţi să ai două surse de finanţare care să nu vorbească între ele. Nu poţi, într-o parte, să deschizi contracte de finanţare şi, în altă parte, să închizi robinetul. Nu există aşa ceva. Asta creează doar blocaje în lanţ. Sunt contractori care, de exemplu, aveau această frică de a emite facturi, pentru că nu ştiau sigur dacă, în afară de faptul de plătesc TVA, mai primesc şi banii pentru el. Iar rectificarea bugetarea a fost puţin întârziată, tocmai pentru că de data asta chiar a fost făcută pe bune, aşteptând să vedem despre ce proiecte discutăm. Fie că discutăm de PNRR, fie că discutam de previziunea pe Coeziune şi a putea să prioritizezi, atunci când ai bani foarte puţini, cofinanţarea pe fonduri europene. Aici intră prima teză importantă pe care vreau să o susţin. România este într-o tensiune fiscal-bugetară majoră, am explicat un pic raţiunile şi cu siguranţă sunteţi cunoscători ai acestei probleme, dar stă pe, atenţie, o sumă de circa 15 la 17 miliarde de euro pe care ar trebui şi matematic, dacă ne ţinem de plan, să îi absorbim până la sfârşitul anului viitor”, a explicat Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, România n-a absorbit vreodată mai mult de 8,6 miliarde de euro într-un an, precum în 2023, sau 8,3 miliarde de euro în 2016.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
Digi Sport
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de...
isu
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în...
ecuson al politiei romane
Aproape un an de când un tânăr a fost ucis de un polițist beat în...
FAN Paul Stanescu
„Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a...
Ultimele știri
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina
Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian, în locul unui ostatic israelian
Liderul opoziției maghiare susține că regimul lui Orban a trimis agenți la Bruxelles pentru a spiona oficialii europeni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: Guvernul a evitat suspendarea tuturor fondurilor PNRR. Cea mai mare parte din cererea de plată 3 este recuperabilă
Dragoș Pîslaru.
Paradoxul României, explicat de Pîslaru: Țara noastră stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să încheie anul cu deficit de 8,4%
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru acuză CSM că dezinformează pe tema pensiilor speciale ale magistraților: „Afectează credibilitatea României în UE”
ambulante noi
Tehnologia care salvează vieți. România va avea 1.200 de ambulanțe noi, dotate cu sisteme automate de resuscitare. Cum funcționează
alexandru nazare la o sedinta
Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu oficiali ai UE despre pachetele fiscale: Prin măsurile luate evităm suspendarea fondurilor UE
Partenerii noștri
Pe Roz
Divorțat de șase luni, acum deja logodit. Prințul Leka al Albaniei se pregătește de nuntă la scurt timp după...
Cancan
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Fanatik.ro
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Românii, furaţi în număr mare în Turcia. Cum operează hoţii: 'Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicală a legendarului pilot a depus...
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Macron admite că a greșit înghețând pensiile. Pensionarii români au pierdut 520 lei. Nimeni vinovat!
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...