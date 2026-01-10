Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei

Ministerul Energiei a anunțat, sâmbătă seara, că a fost informat de către Electrocentrale Craiova că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. Bogdan Ivan a dispus, de urgenţă, constituirea unei celule de criză la nivelul ministerului.

„Ca urmare a avariei înregistrate la termocentrala Craiova, survenită astăzi, Ministerul Energiei face următoarele precizări: Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare”, arată ministerul într-o postare pe Facebook.

Ministrul Bogdan Ivan a dispus, de urgenţă, constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor necesare pentru reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, la parametrii optimi şi în cel mai scurt timp posibil, mai anunţă instituţia.

Potrivit ministerului, pe baza analizelor efectuate în cadrul celulei de criză, regimul normal de funcţionare va fi restabilit la nivelul întregii reţele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12:00.

„Conducerea companiei a precizat că reducerea temperaturii agentului termic livrat către consumatori va fi resimţită treptat şi diferenţiat, în funcţie de distanţa faţă de sursă şi de poziţionarea punctelor termice în reţea”, se arată în postare.

Potrivit Ministerului Energiei, Electrocentrale Craiova se află în procedură de insolvenţă începând cu data de 15 decembrie, situaţie care a generat constrângeri semnificative asupra capacităţii de operare şi de realizare a investiţiilor necesare.

„Ministerul Energiei a acţionat preventiv: încă din luna septembrie, a fost publicată în transparenţă decizională propunerea de alocare a 350 milioane lei, sumă solicitată prin memorandum Guvernului României, destinată susţinerii funcţionării termocentralei Craiova şi pregătirii acesteia pentru sezonul rece. Fondurile nu au fost aprobate. Din această sumă, aproximativ 20 milioane lei ar fi fost alocate achiziţionării a trei Cazane de Apă Fierbinte (CAF), cu o capacitate de 30 MW fiecare, în vederea înlocuirii unor echipamente vechi de peste 50 de ani, asupra cărora, de-a lungul timpului, au fost realizate numai intervenţii punctuale, fără o perspectivă sustenabilă pe termen mediu şi lung”, arată instituţia.

În ceea ce priveşte investiţiile structurale, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Electrocentrale Craiova a beneficiat de o alocare de 162 milioane euro pentru construirea unei noi centrale pe gaze naturale, în cogenerare de înaltă eficienţă, cu o capacitate instalată de 295 MW, proiect cu termen de realizare august 2026. Contractul a fost semnat în anul 2023, însă investiţia a fost abandonată ca urmare a eşecului tuturor procedurilor de licitaţie organizate, mai menţionează ministerul.

Editor : Ș.R.