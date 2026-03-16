Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni seară că autoritățile pregătesc mai multe scenarii pentru piața carburanților, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii prețului petrolului. „Am vrut să fim pregătiți pentru situația în care acest conflict continuă și poate avea un efect și mai negativ asupra pieței produselor petroliere din România”, a spus oficialul, adăugând că documentul apărut în presă nu reprezintă o decizie a Guvernului, ci un document intern de lucru al Coaliției, realizat pentru a pregăti eventuale măsuri.

„Documentul care a ajuns în presă este un document intern al Coaliției, al Guvernului. Am vrut să fim pregătiți pentru situația în care această situație din Orientul Mijlociu continuă și poate să apară un efect și mai negativ asupra pieței produselor petroliere din România. Vrem să fim pregătiți ca, dacă de exemplu Guvernul decide miercuri să ia o decizie, să existe deja cadrul normativ scris, să fie avizat de toate ministerele de resort și să poată fi pus în aplicare a doua zi”, a afirmat Bogdan Ivan.

Acesta a subliniat că responsabilitatea Ministerului Energiei este să asigure funcționarea pieței și disponibilitatea produselor petroliere, în timp ce deciziile privind fiscalitatea aparțin în principal Ministerul Finanțelor.

„Sunt doi piloni extrem de importanți pe zona de piață: asigurarea produselor petroliere și a lichidității, adică să existe suficientă motorină și benzină în piață. Pe segmentul de fiscalitate, principalul resort îl are Ministerul de Finanțe”, a explicat Ivan.

Ministrul a spus că documentul analizat la nivelul Coaliției conține mai multe scenarii, care pot fi modificate în funcție de evoluțiile economice.

„Este un document de lucru în care avem mai multe scenarii pe care le-am pus pe masa Guvernului. El poate suporta modificări în funcție de aspecte bugetare, de oportunitate și de decizia politică finală”, a declarat oficialul.

Impactul creșterii cotațiilor la produsele petroliere, mai scăzut în România

Ivan a vorbit și despre evoluția prețurilor carburanților în România, arătând că impactul creșterii cotațiilor internaționale a fost mai redus decât în alte state europene.

„România, la fel ca fiecare țară din lume, a avut de suferit în urma acestui val al scumpirii prețului la nivel internațional, în contextul escaladării conflictului militar în Orientul Mijlociu. În momentul de față avem o creștere medie la produsele petroliere de bază de aproximativ 8,7%, comparativ cu state din vest, precum Italia, Germania sau Spania, unde creșterile au ajuns la 20-23%”, a spus ministrul.

El a subliniat că pachetul de propuneri pregătit de Ministerul Energiei are rolul de a oferi Guvernului instrumentele necesare pentru a reacționa rapid dacă prețurile vor continua să crească.

„Eu am vrut să vin cu un pachet care să permită Guvernului să poată interveni de urgență în situația în care acest conflict va escalada și vom avea o creștere continuă a prețurilor. În această seară nu pot spune cu certitudine care dintre aceste propuneri sau în ce formă vor fi adoptate”, a concluzionat Bogdan Ivan.

