Ce consumatori vor primi ajutorul la facturile de energie după 1 iulie. Burduja: „Ar reprezenta o povară prea mare pentru bugetul lor”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, miercuri, la Digi24, că pentru consumatorii vulnerabili care vor beneficia de noua schemă de ajutoare la plata facturilor de energie, odată cu eliminarea plafonării de la 1 iulie, Guvernul are în vedere „acei români pentru care plata unor facturi mai mari ar reprezenta o povară prea mare pentru bugetul lor”. „Ne-am uitat, de exemplu, la nivelul salariului minim pe economie, ne-am uitat la cazuri de vulnerabilitate legate de numărul de copii sau de dependența față de un aparat medical care consumă multă energie electrică și așa mai departe”, mai spune oficialul. Acesta a precizat că proiectul urmează să fie pus în curând în transparență decizională, după acordul de miercuri cu Ministerul Muncii.

„Proiectul pe care Ministerul Energiei l-a lucrat și asupra căruia, împreună cu Ministerul Muncii, a ajuns astăzi la un acord, urmează să fie pus în transparență cât de curând, vizează o sumă lunară pentru acei români din categoria consumatorilor vulnerabili, deci acei români pentru care plata unor facturi mai mari ar reprezenta o povară prea mare pentru bugetul lor. Ne-am uitat, de exemplu, la nivelul salariului minim pe economie, ne-am uitat la cazuri de vulnerabilitate legate de numărul de copii sau de dependența față de un aparat medical care consumă multă energie electrică și așa mai departe. Dar, detaliile, cel puțin într-o formă preliminară, le veți vedea în cel mai scurt timp”, spune Sebastian Burduja.

România e dependentă de importuri

Acesta mai afirmă că „România nu-și poate acoperi din surse proprii vârfurile de consum”.

„Dacă vă uitați și pe site-ul Transelectrica, veți vedea că în cele mai multe zile, atunci când nu ne ajută energie eoliană, nu bate vântul sau nu avem suficientă rezervă de apă sau debitele râurilor sunt scăzute, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, România e dependentă de importuri.

Importurile sunt scumpe și întreaga noastră regiune, de altfel, se confruntă cu un deficit de energie electrică din două motive. Primul. Lipsesc interconexiunile din centrul Europei, deci energie abundentă ieftină din Franța, Belgia, Spania și așa mai departe, nu ajunge până la noi. Al doilea motiv este că Ucraina, dintr-un mare exportator de energie ieftină din centrale nuclearo-electrice, a devenit importator de energie. Atunci, cererea pentru România, Ungaria, Bulgaria, Grecia este mult mai mare. Toate țările, la vârfurile de consum, seara, de exemplu, aleargă după o cantitate mică de energie, ceea ce determină importuri scumpe.

România nu mai e un mare producător de energie, pentru că, între 2009 și 2022, România a închis undeva la 7.000 de megawați, deci cât 10 reactoare de la Cernavodă, grupuri pe cărbune și gaz.

În ultimii 2 ani, am refuzat închiderea unor grupuri adiționale. Ba mai mult, am pus în funcțiune 1.251 de megawați noi, ceea ce este cât în 8 ani dinainte în total. În 2024, într-un singur an, s-a făcut cât în opt ani înainte.

Anul acesta ne-am propus să depășim 2.500 de megawați, deci să avem cel mai bun an din perspectiva investițiilor finalizate pentru sectorul energetic după ‘89”, mai precizează ministrul Energiei.

TVA la energie, redus la 9%

Pentru a sprijini propunerea de reducere a TVA-ului la energie de la 19% la 9%, ministrul Sebastian Burduja face referire la raportul Draghi, care spune că „Europa are o problemă de competitivitate prin prisma prețurilor mari la energie electrică”.

„Argumentul nostru este legat de poziția Comisiei Europene și de acest trend european, după apariția raportului Draghi, raport care spune foarte clar că Europa are o problemă de competitivitate prin prisma prețurilor mari la energie electrică și cere explicit, ulterior, și prin vocea președintei Ursula von der Leyen, prin vocea comisarului pentru Energie, Dan Jørgensen, ca statele membre să reducă taxarea energiei, deci să reducă taxele aferente energiei. În acest context, cred că propunerea este una binevenită și va fi salutată și la nivelul Comisiei și cred că toate forțele politice s-ar putea alinia în spatele acestui consens.

E o discuție complicată în contextul în care bugetul de stat se confruntă cu un deficit mai mare decât cel pe care îl ținteam pentru această perioadă a anului, dar credem că pentru consumatorul final, în mod special pentru consumatorul casnic, această reducere ar reprezenta un lucru foarte bun, în contextul în care după 1 iulie, prin expirarea plafonării, mai ales pentru consumatorii care nu sunt vulnerabili, este posibil să vadă o creștere în facturi. Dacă sunt consumatori mari, de tipul peste 300 de kilowați oră pe lună, facturile e posibil chiar să scadă pe ofertele unor furnizori disponibile acum în piață. Dacă sunt undeva între 100 de kilowați oră și 300 de kilowați oră, s-ar putea să aibă anumite creșteri și sper să fie suportabile, pentru că, chiar dacă procentual poate par valori mai mari, nominal vorbim de câteva zeci de lei probabil la o factură, ceea ce pentru o familie care nu este în sărăcie în România ar putea reprezenta o povară, să spunem, suportabilă, chiar dacă nu ne face plăcere niciuna dintre noi să plătim ceva mai mult la energie electrică”, mai susține Burduja.

Ministrul interimar afirmă că această propunere este discutată în cadrul programului de guvernare.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, spune că după 1 iulie, când nu va mai exista plafonare la preţurile la energie, guvernanţii vor veni cu o variantă care să îi ajute pe românii vulnerabili să îşi poată plăti aceste facturi. Propunerea este să fie acordată suma de 71 de lei pe tichet, în fiecare lună.

